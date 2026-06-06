LPGA／美國女子公開賽次輪 吳佳晏繳74桿台將唯一晉級

2026年美國女子高爾夫公開賽今天結束第2回合，旅日的台灣好手吳佳晏抓1博蒂、吞2柏忌、1次雙柏忌繳出74桿，幸好仍以2天高於標準4桿的146桿，並列第55名壓線晉級。

由美國高爾夫協會（USGA）主辦的美國女子高爾夫公開賽，總獎金1200萬美元（約新台幣3.7億元），比賽選在加州里維拉鄉村俱樂部（The Riviera CountryClub）舉行，而這個場地也是2028洛杉磯奧運的高球比賽場。

今年賽事台灣共4名球員參賽，除了曾雅妮是以「特別豁免資格」取得門票外，其餘錢珮芸、吳佳晏、業餘的林潔恩，都是通過各地區資格賽闖進會內正賽。

現年22歲的吳佳晏，已在日本女子巡迴賽拿過2座冠軍，這是她首度參加美國公開賽，今天從球場第10洞下場，前9洞吞了2個柏忌，轉場後在標準5桿的第1洞終於抓博蒂入袋。

隨後吳佳晏穩紮穩打一路打Par，只可惜在第8洞吳佳晏發生失誤，吞下一次雙柏忌，幸好最終仍順利晉級。

吳佳晏今天提升了發球上球道率到71.4%，明顯優於首回合，不過原本拿手的鐵桿卻找不到手感，標準桿上果嶺率僅44%，讓她大多靠著一切一推救Par，沒有太多抓博蒂機會。

相隔9年再度參賽的錢珮芸，則繳出148桿、並列第81名，曾雅妮繳149桿，業餘小將林潔恩以155桿作收，3人都不幸遭到淘汰。

最終主辦單位取高於標準4桿的146桿，共計68名球員晉級最終2回合；而前2回合結束，由美國的艾莉森（Alison Lee）、中國的殷若寧同以138桿並列第1。