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台灣強女子公開賽 俞涵軒封后

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
中國信託銀行贊助的俞涵軒，昨天在TLPGA「台灣強女子公開賽」封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。圖／TLPGA提供
中國信託銀行贊助的俞涵軒，昨天在TLPGA「台灣強女子公開賽」封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。圖／TLPGA提供

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒，昨天於ＴＬＰＧＡ「台灣強女子公開賽」以三天低於標準桿六桿、總桿數二一○桿的成績封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。

俞涵軒於首輪開球狀況理想，抓下二鳥、無柏忌，成績並列第四；第二輪受到果嶺速度變化影響，適時調整擊球策略，雖吞三柏忌，仍抓下四鳥，成績位居第三，緊追在後的她帶著落後兩桿進入決勝輪。

最終輪俞涵軒自第一洞出發，前九洞先抓下二鳥，將排名推升至領先，轉場後維持穩定手感，再添三鳥，最終抓五鳥、二柏忌，以低於標準桿六桿的亮眼表現封后。

俞涵軒去年十月於「科技希望巡迴賽─第四站」拿下職業首冠，今年亦接連於「中國信託女子公開賽」及「大聯大女子高爾夫公開賽」分別拿下並列第三及第六名的佳績，表現日趨穩定。

俞涵軒表示，十分滿意這次整體表現，過程中不斷告訴自己保持平常心，很開心最終穩定發揮順利奪冠，為七月日巡考試打一劑強心針，謝謝家人及球迷朋友一直以來的支持，也感謝中國信託銀行成為自己重要的後盾。

中國信託長期支持優秀具潛力的高爾夫選手，盼以企業之力協助選手站上國際舞台，目前中國信託女子高爾夫之星中，吳佳晏世界排名居台灣女子高爾夫選手之首。此外，中國信託亦贊助台灣男子職業高爾夫在世界排名最佳的選手俞俊安。

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