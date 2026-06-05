印尼羽賽／邱品蒨止步8強 教練盼持續強化技術

台灣羽球女單一姐邱品蒨今天在超級1000的印尼羽球公開賽8強，面對日本一姐山口茜，以13比21、12比21落敗，仍寫下個人在印尼賽最佳成績；教練賴建誠說，技術還有強化空間。

世界羽球總會（BWF）女單排名13的邱品蒨是台灣一姐，這也是她生涯排名新高，這場超級1000的印尼公開賽她首輪歷經3局大戰，成功扳倒泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）打響第一炮。

接著邱品蒨16強又擊敗泰國新生代好手歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）闖進8強，寫下生涯在印尼公開賽的最佳成績。

只可惜今天面對山口茜，邱品蒨在體能還未完全恢復情況下，幾乎無力抵抗而落敗。

國家隊女單教練賴建誠在接受中央社記者訪問時笑說：「品蒨的體能應該在第1場就用光了。」隨後他解釋說：「除了體能問題，確實在技術上也還有進步空間，現在她的得分手段還太少。」

邱品蒨從去年初進入國訓中心，就接受賴建誠指導，進步肉眼可見；台灣女單除了她之外，還有第15名的林湘緹、第30名的黃宥薰。

賴建誠提到，現在的女單都各有特色也各有缺點，「我不會刻意要把她們打造成什麼樣的模版，還是要依照個人的特色去訓練，把擅長的部分發揮到最好。」

談到今年9月的名古屋亞運，賴建誠分析，「從今年的湯優盃來看，台灣女單和亞洲各國的第一女單比起來還是有些落差，在這麼短的時間內要快速提升技術層面還是有些難度，所以希望能加強每個人的心態，上場就不要怯場，盡力去和對手拚搏還是有機會。」