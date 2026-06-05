快訊

人力更便宜？AI成本爆表痛醒美企主管 月費帳單竟飆5億美元

孫安佐遭羈押禁見…狄鶯身心重創閉門不出 白冰冰鬆口好友近況

低氣壓發威！下周雨彈襲台「下到發紫發紅」 中南部嚴防海水倒灌

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼羽賽／36歲不老傳奇 周天成直落二挺進4強刷新最年長紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成挺進印尼羽賽男單4強，更以36歲又148天的年紀，刷新賽史最年長晉級頂級千分賽4強的男單紀錄。 法國新聞社
周天成挺進印尼羽賽男單4強，更以36歲又148天的年紀，刷新賽史最年長晉級頂級千分賽4強的男單紀錄。 法國新聞社

作為我國男單一哥周天成的「幸運地」，BWF超級1000系列的印尼公開賽今天展開8強賽，周天成面對世界排名第23的香港好手李卓耀，僅耗時40分鐘，就以21：15、21：15直落二勝出，不僅挺進男單4強，更以36歲又148天的年紀，刷新賽史最年長晉級頂級千分賽4強的男單紀錄。

周天成過去在印尼戰績輝煌，曾獲2018年雅加達亞運銀牌及2019年印尼公開賽冠軍，去年更是再度闖進到決賽，儘管本季狀態起伏，至今仍在尋求年度首冠，但來到福地的周天成攻守依序回穩。

此役是周天成與李卓耀生涯第16度遭遇，開局雙方陷入膠著戰成11平，技術暫停後周天成加溫，拉出一波9：2的攻勢先聲奪人；次局他更是不給對手喘息機會，開局一波6：0攻勢奠定勝基，一路壓制對手昂首晉級。

不過我國其他組合今天卻未能更進一步，今年全英賽冠軍組合葉宏蔚／詹又蓁，在面對大會第6種子中國大陸組合郭新娃／陳芳卉時，雖以21：19先下一城，次局卻在錯失兩個賽末點的情況下被對手以22：20延長扳平。進入關鍵決勝局後，「葉詹配」體能與氣勢下滑，開局便遭對手拉開分差，最終以13：21遭逆轉，抱憾止步8強。

2026世足賽倒數

周天成

延伸閱讀

印尼羽賽／周天成擊敗王子維 延續對戰15連勝

印尼羽賽／周天成首輪對王子維 力拚6年後再捧冠

印尼羽賽／生涯首勝伊瑟儂！邱品蒨扮種子殺手挺進16強

羽球／葉宏蔚拍落前搭檔 攜詹又蓁印尼羽賽闖頭關

相關新聞

印尼羽賽／36歲不老傳奇 周天成直落二挺進4強刷新最年長紀錄

作為我國男單一哥周天成的「幸運地」，BWF超級1000系列的印尼公開賽今天展開8強賽，周天成面對世界排名第23的香港好手李卓耀，僅耗時40分鐘，就以21：15、21：15直落二勝出，不僅挺進男單4強，更以36歲又148天的年紀，刷新賽史最年長晉級頂級千分賽4強的男單紀錄。

田徑／新北國際公開賽奧運名將齊聚 楊俊瀚盼藉「地利」再破個人最佳

2026新北國際田徑公開賽即將在明後兩天，在板橋體育場火熱開賽，本屆賽事正式晉升為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤」B級賽事，共計吸引21國、614位選手報名參賽，其中包括我國最速男楊俊瀚也在相隔一年後再度參賽，並將與加拿大巴黎奧運國手布萊克（Jerome Blake）等人同場競速。

田徑／跨欄新星「阿美」林子婕化身迷妹 情人袋、金牛角贈偶像阿穆桑

我國跨欄新星林子婕，即將在新北國際田徑公開賽迎來生涯最具張力的挑戰，這次她不僅要與各國好手同場飆速，更將與女子100公尺跨欄世界紀錄保持人、奈及利亞名將阿穆桑（Tobi Amusan）同場競技，在今天的記者會後她也化身小迷妹，將準備好的英文親筆信、在地美食三峽金牛角，以及具備深厚文化意涵的阿美族「情人袋」送給阿穆桑，要在這場國際盛會上，與偶像來一場熱情的文化交流。

高球／中信之星俞涵軒「台灣強女子公開賽」封后 奪職業生涯第二冠

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒，今天於TLPGA「台灣強女子公開賽」以3天低於標準桿6桿、總桿數210桿的成績封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。

田徑／相隔2年返台參賽 「最速男」楊俊瀚認對備戰亞運有幫助

「台灣最速男」楊俊瀚前一次在地主出賽，已是2024年的事，今年他帶著絕佳狀態，返台參加明天登場的新北國際田徑公開賽；楊俊...

印尼羽賽／葉宏蔚、詹又蓁浪費2個賽末點 混雙止步8強

BWF超級1000等級的印尼羽球公開賽，今天進行各組8強，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，錯失第2局的2個賽末點，最終以21...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。