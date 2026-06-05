印尼羽賽／36歲不老傳奇 周天成直落二挺進4強刷新最年長紀錄

作為我國男單一哥周天成的「幸運地」，BWF超級1000系列的印尼公開賽今天展開8強賽，周天成面對世界排名第23的香港好手李卓耀，僅耗時40分鐘，就以21：15、21：15直落二勝出，不僅挺進男單4強，更以36歲又148天的年紀，刷新賽史最年長晉級頂級千分賽4強的男單紀錄。

周天成過去在印尼戰績輝煌，曾獲2018年雅加達亞運銀牌及2019年印尼公開賽冠軍，去年更是再度闖進到決賽，儘管本季狀態起伏，至今仍在尋求年度首冠，但來到福地的周天成攻守依序回穩。

此役是周天成與李卓耀生涯第16度遭遇，開局雙方陷入膠著戰成11平，技術暫停後周天成加溫，拉出一波9：2的攻勢先聲奪人；次局他更是不給對手喘息機會，開局一波6：0攻勢奠定勝基，一路壓制對手昂首晉級。

不過我國其他組合今天卻未能更進一步，今年全英賽冠軍組合葉宏蔚／詹又蓁，在面對大會第6種子中國大陸組合郭新娃／陳芳卉時，雖以21：19先下一城，次局卻在錯失兩個賽末點的情況下被對手以22：20延長扳平。進入關鍵決勝局後，「葉詹配」體能與氣勢下滑，開局便遭對手拉開分差，最終以13：21遭逆轉，抱憾止步8強。