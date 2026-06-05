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田徑／跨欄新星「阿美」林子婕化身迷妹 情人袋、金牛角贈偶像阿穆桑

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
林子婕（右）與偶像阿穆桑（右）相見歡並送上精心準備的禮物、美食與親筆信。記者劉肇育／攝影
林子婕（右）與偶像阿穆桑（右）相見歡並送上精心準備的禮物、美食與親筆信。記者劉肇育／攝影

我國跨欄新星林子婕，即將在新北國際田徑公開賽迎來生涯最具張力的挑戰，這次她不僅要與各國好手同場飆速，更將與女子100公尺跨欄世界紀錄保持人、奈及利亞名將阿穆桑（Tobi Amusan）同場競技，在今天的記者會後她也化身小迷妹，將準備好的英文親筆信、在地美食三峽金牛角，以及具備深厚文化意涵的阿美族「情人袋」送給阿穆桑，要在這場國際盛會上，與偶像來一場熱情的文化交流。

「教練和老師以前常拿阿穆桑的影片，幫我分析跨欄動作。」林子婕眼神發亮地說，阿穆桑一直是她追尋的燈塔與學習目標，這次親眼見到偶像，林子婕驚呼，「在影片上覺得她氣勢驚人，沒想到本人跟想像很不一樣，真的好嬌小，身高跟我也差不多。」

身材同樣屬於「嬌小玲瓏型」的林子婕，在阿穆桑身上看到了無限可能，儘管自認技術仍有很大差距，但她強調，阿穆桑不論是跨欄動作、賽前熱身、甚至是調整欄下技術的細節，都將成為她此行最珍貴的教材。

林子婕（右）送給阿穆桑（右）阿美族情人袋。記者劉肇育／攝影
林子婕（右）送給阿穆桑（右）阿美族情人袋。記者劉肇育／攝影

除了將焦點放在達標亞運的賽場目標外，身為阿美族原住民的林子婕，更想把台灣的熱情傳遞給世界，她特別拜託姑婆準備了一條在重大節慶時才會配戴的阿美族手工情人袋，希望能讓阿穆桑認識台灣的原住民文化，更用準備多時的親筆英文信，向阿穆森介紹自己與歡迎她來台。

第二度參與這項國際賽事的林子婕，也期待能夠在與國內外好手的同場競技下，達到名古屋亞運的參賽標準，「不過更重要的是向阿穆桑等人學習，不論是從賽前的暖身到比賽的細節等等，相信都會帶給我很大收穫。」

2026世足賽倒數

奈及利亞 英文 阿美族

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