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田徑／新北國際公開賽奧運名將齊聚 楊俊瀚盼藉「地利」再破個人最佳

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
2026新北國際田徑公開賽明後天在板橋田徑場舉行。記者劉肇育／攝影
2026新北國際田徑公開賽明後天在板橋田徑場舉行。記者劉肇育／攝影

2026新北國際田徑公開賽即將在明後兩天，在板橋體育場火熱開賽，本屆賽事正式晉升為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤」B級賽事，共計吸引21國、614位選手報名參賽，其中包括我國最速男楊俊瀚也在相隔一年後再度參賽，並將與加拿大巴黎奧運國手布萊克（Jerome Blake）等人同場競速。 

中華民國田徑協會秘書長王景成在今天記者會上表示，「為接軌世界田徑總會現行積分制度，近年來全力深耕國內賽事轉型，致力提升賽事規格，目的就是讓台灣頂尖選手留在主場，就可以爭取高額積分，進軍亞、奧運殿堂。」

今年最大咖的莫過於兩位世界紀錄保持人阿穆桑（Tobi Amusan 女子100公尺跨欄）和沃達奇克（Anita Wlodarczyk 女子鏈球），此外，巴黎奧運男子400公尺接力金牌成員布萊克、杭州亞運200公尺銀牌泰國最速男布森（Puripol Boonson）等名將也將與我國好手同場競技。

其中首度來台的阿穆桑，就將與我國「跨欄甜心」張博雅同場競速，她透露這次來台前對於台灣瞭解並不多，但一落地後就對台灣留下深刻印象，甚至去看了台北101，並且對於板橋田徑採色彩繽紛的跑道留下深刻印象。

談到將與張博雅同場競速，甚至被不少台灣選手視為學習標桿，阿穆桑也說：「首先我要恭喜她，在這個年紀就有如此成就，我非常期待明天的比賽她能有好成績。我也想跟其他運動員分享，精英運動員不是一蹴可幾，成功之道在於堅持、耐心，以及相信自己，相信自己的目標，相信自己的教練，相信自己能做到。因為我剛從奈及利亞來的時候，很多人都跟我說我跑不了跨欄，但現在我是世界紀錄保持者，這足以說明一切。」

楊俊瀚（左）與加拿大飛毛腿布萊克（右）。記者劉肇育／攝影
楊俊瀚（左）與加拿大飛毛腿布萊克（右）。記者劉肇育／攝影

至於男子短跑賽場更是好手齊聚，包括布萊克、布森將與我國楊俊瀚、葛吳諺明、陳玟溥等人同場競速，近期都在美國移訓的楊俊瀚就表示，「這兩年都在國外訓練，然後也跟奧運冠軍或者是其他國際選手一起訓練。因為這場是在台灣，然後我也希望說在『地利』的這個條件之下，可以繼續突破自己的成績，為亞運做好提前準備這樣。」

2026世足賽倒數

奧運 田徑 楊俊瀚

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