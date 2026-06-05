快訊

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／相隔2年返台參賽 「最速男」楊俊瀚認對備戰亞運有幫助

中央社／ 台北5日電
楊俊瀚（左）與加拿大飛毛腿布萊克（右）。聯合報記者劉肇育／攝影 劉肇育
楊俊瀚（左）與加拿大飛毛腿布萊克（右）。聯合報記者劉肇育／攝影 劉肇育

「台灣最速男」楊俊瀚前一次在地主出賽，已是2024年的事，今年他帶著絕佳狀態，返台參加明天登場的新北國際田徑公開賽；楊俊瀚今天表示，很期待比賽到來，相信對備戰亞運很有幫助。

現年29歲的楊俊瀚，去年因為受傷整年度賽事報銷，接著從去年底到今年初又都在美國訓練，因此始終無緣在台灣粉絲面前獻技。

不過，楊俊瀚在傷勢痊癒後開始調整狀態，今年3月底在美國的開季首戰，就於超風速下跑出10秒11的成績；接著2週後又在美國的湯姆瓊斯紀念賽，再度飆出10秒11的平全國紀錄成績，這次沒有超風速，也順利達到名古屋亞運參賽標準。

楊俊瀚今天在開賽記者會上說，很興奮也很期待，2年後再度踏上地主的賽道，自己從小就是比國邀賽（新北國際田徑公開賽前身）長大的，更可體會這場賽事對台灣選手的重要性。

楊俊瀚提到，之前都在美國訓練，也到日本參加了幾場比賽，現階段就是調整訓練銜接比賽的感覺，「加上可以和世界級選手較勁，對我而言非常重要，也能增加亞運時與頂尖選手對抗的經驗。」

他也搞笑說：「回到台灣就是要發揮地利的優勢，像每年這場比賽都會下雨又悶熱，相信對國外選手來說就不太習慣。」

中華民國田徑協會今年也邀請到巴黎奧運男子4x100公尺接力金牌，加拿大隊的成員布萊克（JeromeBlake）來台參加男子100公尺賽事。

布萊克受訪時強調，不管在哪個城市比賽，能與各國最強選手對抗，「都會讓我感到非常興奮，聽說俊瀚剛追平個人最佳，會讓我非常期待對決時刻。」

2026世足賽倒數

亞運 楊俊瀚

延伸閱讀

從推廣路跑到獲得國際金標！1979年最早開放大眾參加的「金山馬拉松」開跑

「全台跑最快的國中生」崑大休運系魏浩倫飆出金牌人生

華南盃青少棒／13歲飆137公里！ 林晉擇國中初登板技驚四座

LPGA／「特別豁免」取得美國公開賽門票 曾雅妮：盡情享受每一桿

相關新聞

田徑／新北國際公開賽奧運名將齊聚 楊俊瀚盼藉「地利」再破個人最佳

2026新北國際田徑公開賽即將在明後兩天，在板橋體育場火熱開賽，本屆賽事正式晉升為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤」B級賽事，共計吸引21國、614位選手報名參賽，其中包括我國最速男楊俊瀚也在相隔一年後再度參賽，並將與加拿大巴黎奧運國手布萊克（Jerome Blake）等人同場競速。

田徑／跨欄新星「阿美」林子婕化身迷妹 情人袋、金牛角贈偶像阿穆桑

我國跨欄新星林子婕，即將在新北國際田徑公開賽迎來生涯最具張力的挑戰，這次她不僅要與各國好手同場飆速，更將與女子100公尺跨欄世界紀錄保持人、奈及利亞名將阿穆桑（Tobi Amusan）同場競技，在今天的記者會後她也化身小迷妹，將準備好的英文親筆信、在地美食三峽金牛角，以及具備深厚文化意涵的阿美族「情人袋」送給阿穆桑，要在這場國際盛會上，與偶像來一場熱情的文化交流。

田徑／相隔2年返台參賽 「最速男」楊俊瀚認對備戰亞運有幫助

「台灣最速男」楊俊瀚前一次在地主出賽，已是2024年的事，今年他帶著絕佳狀態，返台參加明天登場的新北國際田徑公開賽；楊俊...

印尼羽賽／葉宏蔚、詹又蓁浪費2個賽末點 混雙止步8強

BWF超級1000等級的印尼羽球公開賽，今天進行各組8強，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，錯失第2局的2個賽末點，最終以21...

LPGA／美國女子公開賽首日 吳佳晏並列第42名台將最佳

2026年美國女子高爾夫公開賽今天進行首回合，旅日的台灣好手吳佳晏，抓3博蒂、吞4柏忌繳出高於標準1桿的72桿，暫並列第...

強化運動團體補助經費透明度 運動部全民運動署進行財務查核

運動部全民運動署為完善運動團體舉辦運動活動之財務情形，建構財務查核機制，委託外部專業會計師審核活動收支結算及憑證資料，透過查核與問責制度，以確保資源有效運用，提升運動團體財務作業品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。