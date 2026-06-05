田徑／相隔2年返台參賽 「最速男」楊俊瀚認對備戰亞運有幫助

「台灣最速男」楊俊瀚前一次在地主出賽，已是2024年的事，今年他帶著絕佳狀態，返台參加明天登場的新北國際田徑公開賽；楊俊瀚今天表示，很期待比賽到來，相信對備戰亞運很有幫助。

現年29歲的楊俊瀚，去年因為受傷整年度賽事報銷，接著從去年底到今年初又都在美國訓練，因此始終無緣在台灣粉絲面前獻技。

不過，楊俊瀚在傷勢痊癒後開始調整狀態，今年3月底在美國的開季首戰，就於超風速下跑出10秒11的成績；接著2週後又在美國的湯姆瓊斯紀念賽，再度飆出10秒11的平全國紀錄成績，這次沒有超風速，也順利達到名古屋亞運參賽標準。

楊俊瀚今天在開賽記者會上說，很興奮也很期待，2年後再度踏上地主的賽道，自己從小就是比國邀賽（新北國際田徑公開賽前身）長大的，更可體會這場賽事對台灣選手的重要性。

楊俊瀚提到，之前都在美國訓練，也到日本參加了幾場比賽，現階段就是調整訓練銜接比賽的感覺，「加上可以和世界級選手較勁，對我而言非常重要，也能增加亞運時與頂尖選手對抗的經驗。」

他也搞笑說：「回到台灣就是要發揮地利的優勢，像每年這場比賽都會下雨又悶熱，相信對國外選手來說就不太習慣。」

中華民國田徑協會今年也邀請到巴黎奧運男子4x100公尺接力金牌，加拿大隊的成員布萊克（JeromeBlake）來台參加男子100公尺賽事。

布萊克受訪時強調，不管在哪個城市比賽，能與各國最強選手對抗，「都會讓我感到非常興奮，聽說俊瀚剛追平個人最佳，會讓我非常期待對決時刻。」