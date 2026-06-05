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印尼羽賽／葉宏蔚、詹又蓁浪費2個賽末點 混雙止步8強

中央社／ 台北5日電
葉宏蔚（右）/詹又蓁。 中新社
葉宏蔚（右）/詹又蓁。 中新社

BWF超級1000等級的印尼羽球公開賽，今天進行各組8強，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，錯失第2局的2個賽末點，最終以21比19、20比22、13比21遭中國組合郭新娃、陳芳卉逆轉。

在世界羽球總會（BWF）混雙排名第13的葉宏蔚、詹又蓁，今天是生涯第4度對壘世界排名第7的中國組合郭新娃、陳芳卉，之前台灣組合以1勝2敗略居下風。

今天在比賽開打前，就因為電子計分板故障，讓比賽延後進行，後續在局與局中間，同樣因為電子設備的問題，讓選手的節奏都受到影響。

首局開打，台灣組合在前3拍積極搶攻，加上貫徹不起高球的策略下，雖然始終落後但都緊咬比數，並且在17比19時連得4分，逆轉搶下第1局。

第2局雙方依舊有來有往，葉宏蔚、詹又蓁克服比賽後段15比18的落後，一口氣連得5分，包括一次葉宏蔚精彩的背後揮拍救球，順利以20比18取得2個賽末點。

只可惜接下來台灣組合連續2次在防守上的主動失誤，讓對手逮住機會連得4分拿下第2局。

決勝第3局，葉宏蔚與詹又蓁受到體能下滑影響，在處理球及回球上都不太到位，並於5比6落後時被對手連得5分進入技術暫停。

短暫休息過後，葉宏蔚與詹又蓁依舊無力反彈，只能看著中國組合將分數越拉越開，最終吞下敗仗。

葉宏蔚告訴中央社記者，「今天其實身體有些狀況，比賽中也一直在努力伸展、調整，第2局確實有點太過著急也很可惜，不過我們也已經盡力打出最好的表現。」

在印尼羽球公開賽史上，台灣還未曾拿過混雙冠軍，僅在2011年有陳宏麟搭配程文欣唯一1次闖進過4強。

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