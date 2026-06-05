LPGA／美國女子公開賽首日 吳佳晏並列第42名台將最佳

2026年美國女子高爾夫公開賽今天進行首回合，旅日的台灣好手吳佳晏，抓3博蒂、吞4柏忌繳出高於標準1桿的72桿，暫並列第42名，在4名參賽台灣女將中表現最佳。

由美國高爾夫協會（USGA）主辦的美國女子高爾夫公開賽，總獎金1200萬美元（約新台幣3.7億元），比賽選在加州里維拉鄉村俱樂部（The Riviera CountryClub）舉行，而這個場地也是2028洛杉磯奧運的高球比賽場。

過去3年都在日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）拚戰的22歲台灣女將吳佳晏，已經拿過2場日巡賽冠軍，今年透過地區資格賽，取得生涯首度參加美國公開賽的門票。

吳佳晏從球場第1洞出發，第2洞就不小心吞下柏忌，接著後續全都打Par，前9洞繳出36桿；轉場後吳佳晏開始發揮她精準的鐵桿，在第10、13洞分別抓博蒂開胡。

只可惜她在最後5洞又吞下3柏忌僅抓1博蒂，最終就以72桿作收；吳佳晏在首回合開球是致命傷，全場開球上球道率僅50%，等於第2桿都得從長草區救球，直接減少抓博蒂的機會。

至於「微笑球后」曾雅妮表現也不算太差，今天下場第1洞就抓博蒂開胡，只可惜後繼乏力，全場抓2博蒂、吞4柏忌繳出73桿，暫並列第56名，仍有晉級機會。

另外2名台灣女將，相隔7年再度參賽的錢珮芸繳出74桿、暫並列第85名；全場最年輕的15歲業餘小將林潔恩，初體驗繳出77桿、暫時並列第127名。

美國女子公開賽為72洞比桿賽，36洞之後前60位（含並列）獲得晉級，進入週末比賽爭奪冠軍；首回合結束後，地主的卡普秋（Jennifer Kupcho）以66桿獨居榜首。