強化運動團體補助經費透明度 運動部全民運動署進行財務查核

運動部全民運動署為完善運動團體舉辦運動活動之財務情形，建構財務查核機制，委託外部專業會計師審核活動收支結算及憑證資料，透過查核與問責制度，以確保資源有效運用，提升運動團體財務作業品質。

全民署委託建智聯合會計師事務所，就去年度補助之83個運動團體、188件活動或計畫，以公開抽籤方式，選出20個受補助案進行實地財務查核，另有4件將接受複查。本次公開抽籤依據補助經費規模分為6個層級，「按比例」中籤，20萬元（含）以下：抽查4案；20萬至50萬元（含）：抽查8案，另複查2案；50萬至100萬元（含）：抽查3案，另複查1案；100萬至200萬元（含）：抽查2案；200萬至500萬元（含）：抽查2案；500萬元以上：抽查1案，另複查1案。全民署強調，抽籤過程有現場監證及全程錄影保存，所有程序皆留下紀錄，確保公平公正。

本次查核作業將於115年6月至8月期間辦理，由建智聯合會計師事務所赴20個中籤案件團體辦公處進行實地查核。查核當日，受查單位之理事長或秘書長應至少一人在場，並有會計人員陪同，備妥收支結算表、計畫書及原始憑證，如發票、收據、領據等相關資料供會計師核對。會計師將逐筆核對，並視查核現況缺失進行說明及補改正，相關改善情形納入未來補助及額度考量。

全民署表示，查核除了委請會計師提供專業檢視及導正相關財務處理情形外，亦有助於受查單位加深對經費核銷及憑證保存規範之認識，提升後續作業正確性與一致性。