世足賽／歷史首見主辦國與參賽國交戰 伊朗球員坦言頂壓力出征

2026世界盃足球賽即將點燃戰火，但在這個擁有近百年歷史的足壇最高殿堂上，今年卻歷史性地首度上演「主辦國與參賽國正處於戰爭狀態」的殘酷劇本，讓即將赴美的伊朗球員坦言壓力相當大。

正於土耳其進行最終備戰的伊朗國家隊，日前剛頂著巨大壓力，在安卡拉的美國大使館艱難取得美、墨兩國簽證。受制於美伊兩國緊繃的政治與軍事對峙，伊朗隊的訓練基地被迫從原本的美國亞利桑那州圖森，緊急東移至墨西哥邊境城市蒂華納，如此動盪的賽前準備，無疑為球員的心理投下震撼彈。

「說實話，這真的不容易。」陣中29歲、擁有三屆世足賽資歷的中場核心埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi）坦言，隨著國內戰火延續，球員一邊看著家鄉新聞、一邊備戰，心情無比沉重，但他隨即強調，伊朗人已做好迎接任何硬仗的準備，「我們希望比賽期間能有很多球迷到場，這對我們來說將會是一個巨大的壓力，因為大家的期望很高，我們希望讓他們感到驕傲。」

本屆世足賽伊朗被分在G組，前兩場小組賽將在洛杉磯近郊的英格爾伍德球場舉行，當地擁有龐大的伊朗社群。面對政治立場複雜的海外僑民與緊繃的安保局勢，24歲首度參賽的小將格爾巴尼（Mohammad Ghorbani）真摯地表示，深知家鄉人民正遭逢戰爭苦難，「我們是為他們而戰，希望能用好成績，為國家與人民帶來哪怕只有一絲的喜悅。」

在美方的「外交編隊」護航與兩國緊繃的政治探戈中，伊朗隊預計於15日、首戰對決紐西蘭前一日才獲准入境美國。這群波斯鐵騎能否在戰火陰霾與政治夾縫中，用足球證明實力，已成為本屆世足賽全球矚目的另類焦點。