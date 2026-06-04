印尼羽賽／李家雙胞胎內戰闖8強 明挑戰球王組合

今年瑞士公開賽拍下男雙金盃的李家雙胞胎李芳任／李芳至，BWF超級1000系列的印尼公開賽再有突破表現，今天「寶島內戰」3局力退自家人李哲輝／楊博軒，成為第5組晉級最終8強的台將。

印尼公開賽屬於BWF超級1000大賽，總獎金145萬美金，共有9組台將闖進第二輪，雙胞胎晉級前，混雙葉宏蔚／詹又蓁在另場內戰直落二退劉廣珩／許尹鏸，列第「一哥」周天成3局拍下香港伍家朗，女單邱品蒨也克服對戰2連敗劣勢，直落二力退泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），延續晉級路。

晚間登場的男雙內戰，世界排名19的李家雙胞胎，面對世界排名16的李楊配，首局先取得20：17優勢，但被對手連續瓦解機會，21：20的機會也沒把握，反讓李楊配以23：21逆轉先下一城。

第二局雙胞胎4：5落後下連拿3分反超後就一路領先，以21：18扳平局數，決勝局也在換場前取得11：7優勢，最終以21：13收下8強門票，明天將挑戰目前世界排名第一的南韓組合金元昊／徐承宰。

晚場上場的台將表現，女雙許雅晴／宋祐媗以18：21、19：21不敵列第2種子的馬來西亞組合陳康樂／蒂娜（Thinaah Muralitharan），男雙何志偉／黃睿璿以13：21、14：21敗給中國陳柏陽／劉毅。