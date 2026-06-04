印尼羽賽／邱品蒨首勝泰國甜心 偕周天成闖8強

我國女單「一姊」邱品蒨今年印尼公開賽打出代表作，昨天3局大戰逆轉列女單第6種子的泰國名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon），今天碰另名泰國好手、2023年台北賽爆紅的「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），邱品蒨靠積極跑動創造機會，以21：18、21：19突圍，晉級最終8強。

印尼公開賽屬於BWF超級1000大賽，總獎金145萬美金，共有9組台將闖進第二輪，邱品蒨是僅存的台將代表。今天面對年僅19歲的歐帕妮普，邱品蒨克服過往對戰2連敗的劣勢，首局拉鋸戰中以21：18先下一城。

第二局兩位女將比分仍緊咬，一路互換領先，邱品蒨15：14時一度因膝蓋破皮見血中斷比賽治療，恢復後歐帕妮普一度再反超，不過邱品蒨16：17下靠頑強防守連拿4分，接續雖錯過兩個賽點，第三次機會逼出歐帕妮普底線出界失誤，驚險以21：19拿下勝利。

取得3度對戰的首勝後，邱品蒨開心將手中球拍丟到觀眾席，和球迷分享喜悅。

邱品蒨奪勝前，2019年奪冠的小天以21：15、16：21、21：14力退香港伍家朗，挺進8強，明天將和另名香港選手李卓耀爭4強門票。

可惜列女雙第7種子的謝沛珊／洪恩慈都地主對手逆轉，3局大戰止步第二輪。