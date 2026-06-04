藍委質疑運動部經費遭砍 李洋：有妥善評估

「給運動協會的經費被砍3億，其中帕運總會就佔了1億！」藍委柯志恩4日雖肯定運動部長李洋嚴審給運動協會的經費，但質疑刪減比例與合理性。李洋回應說，帕運審查由他擔任召集人，相關經費刪減並未影響選手參加賽事。柯志恩也呼籲，運動部轄下的禁藥防制基金會應更積極協助選手與教練了解規範。

立法院教文委員會4日邀請運動部長李洋備詢。國民黨立委柯志恩質疑，雖然李洋嚴格審查給協會的補助，為運動部節省3億經費，但為何光是與身障人士相關的帕運總會卻被刪了1億？李洋表示，相關經費都有跟帕運總會討論，且沒有影響選手參賽權益，經費大多還是刪減其他協會的部分。

協助選手了解禁藥

柯志恩也表示，近來接受到陳情，運動部轄下的禁藥防制基金會在講座資訊、線上測驗平台等屢屢出包，且還要求選手與教練要自行了解參加比賽的規則，但如果是如此，還需要委員會幹嘛？因此她呼籲運動部要更加強基金會輔導選手與教練的角色，李洋也承諾會改進。

民進黨立委陳培瑜則揭露說，近日足協將受傷的選手無預警的將要參加比賽的國手退訓的狀況，即使國訓中心有提醒足協要給選手緩衝期，但足協仍於5月20日將該選手踢出，讓選手瞬間沒有復健與就醫資源。李洋則表示，會去了解為何足協決策如此臨時，還有選手移出的原因，國訓中心執行長趙士強也承諾會協助選手後續狀況處理。

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