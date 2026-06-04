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親赴瑞士 大專體總會長拜會FISU總部

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤（左二），親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。圖／大專體育總會提供
中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤（左二），親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。圖／大專體育總會提供

中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤，於瑞士時間6月3日偕同我國籍國際大學運動總會（FISU）執委曾慶裕，親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。此次訪問受到FISU方高度重視，包含會長、秘書長、副秘書長及運動總監等四位核心高層全員出面歡迎，雙方就未來國際大學體育賽事合作與發展義務展開深度對談。

會談中，FISU會長對我國大專體總長期以來的卓越貢獻給予高度讚許與肯定。FISU高層指出，FISU整體業務的推動與發展，有賴全球前5%的積極會員國，而台灣在過去二十年來，一直穩居這前5%最核心且最積極的會員國之列。

FISU特別提及並感謝我國大專體總近年在協助推動「FISU健康校園（FISU Healthy Campus）」政策上的不遺餘力，不僅在過去幾年辦理了多場講習會，更在2024年的國際座談會中，成功邀集來自全球五大洲的白金認證大學代表擔任講座，對此推動政策的卓越表現，FISU方深表謝意。

邱炳坤對此表達感謝，並強調身為核心會員國，未來大專體總將積極承擔更多國際義務，包含爭取與辦理運動賽事，全面提升台灣在國際體壇的實質能見度。邱會長也特別提及，大專體總日前召開的理監事會議已正式通過成立「國際運動發展基金」，未來將透過此基金會的資源，全力協助FISU拓展更多元的國際業務與體育發展。

中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤（右二）、我國FISU執委曾慶裕（右一），親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。圖／大專體育總會提供
中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤（右二）、我國FISU執委曾慶裕（右一），親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。圖／大專體育總會提供

中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤（左），親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。圖／大專體育總會提供
中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤（左），親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。圖／大專體育總會提供

中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤（左一），親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。圖／大專體育總會提供
中華民國大專院校體育總會新任會長邱炳坤（左一），親赴瑞士洛桑拜會FISU總部。圖／大專體育總會提供

2026世足賽倒數

瑞士 體育 邱炳坤

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