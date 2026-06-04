LPGA／「特別豁免」取得美國公開賽門票 曾雅妮：盡情享受每一桿

2026年美國女子高爾夫公開賽今晚開打，台灣共計4女將參賽，其中曾雅妮今年以「特別豁免資格」取得門票。她在賽前提到，很開心又能參加這樣的大賽，會盡力去享受每一桿。

由美國高爾夫協會（USGA）主辦的美國女子高爾夫公開賽，總獎金1200萬美元（約新台幣3.7億元），比賽選在加州里維拉鄉村俱樂部（The Riviera CountryClub）舉行，而這個場地也是2028洛杉磯奧運的高球比賽場。

台灣今年包括曾雅妮、錢珮芸、吳佳晏及業餘15歲小將林潔恩等4人參賽，除了曾雅妮外，其餘3人都是通過地區資格考取得門票。

曾雅妮表示，「很感謝美國高協給我這個機會，來這麼棒的球場打大賽，我覺得球場也蠻適合我，只是這裡的草種之前比較沒有接觸過，所以很有挑戰，希望這個星期可以好好地享受比賽。」曾雅妮在美國公開賽最佳成績，是2010年的並列第10名。

她也提到，「打美國公開賽一直都是我從小的夢想。從之前不用考資格賽，到中間遇到很多的低潮，都沒有辦法再來打美國公開賽，直到這2年又可以再回到這樣的一個地方，我覺得自己很幸運，也覺得很替自己感到驕傲。」

現年37歲的曾雅妮，生涯拿過15場美國女子職業高爾夫協會（LPGA）賽事冠軍，包括5場大賽金盃；在當年僅有4大賽時期，美國公開賽是曾雅妮唯一未能捧起冠軍盃的大賽。

另外，15歲的業餘小將林潔恩，8歲就先後在美國取得US Kids世界錦標賽，及Callaway青少年世界錦標賽分齡冠軍，這次取得美國公開賽門票，也成為台灣史上最年輕取得大滿貫參賽資格的球員。