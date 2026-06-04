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運動部召開首次運動永續發展會報 攜手打造運動壯大台灣未來新願景

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部於昨天召開首次運動永續發展會報。圖／運動部提供
運動部於昨天召開首次運動永續發展會報。圖／運動部提供

運動部昨天召開「運動永續發展會報」第1次會議，由副召集人運動部政務次長黃啟煌主持，邀請環境部經濟部、交通部觀光署等機關代表，以及相關專業領域專家學者共同擔任會報委員，正式啟動我國運動永續治理平台，透過跨部會合作與公私協力機制，推動全民健康、綠色賽事、低碳場館及運動產業永續發展，攜手實踐「運動壯大台灣」及國家2050淨零轉型目標。

黃啟煌表示，永續發展已成為全球共同趨勢，運動除了促進國民健康，更是推動環境永續、社會共融及治理創新的重要力量。運動部成立後，將運動永續列為重要施政方向，並於114年11月與環境部共同簽署「活力永續－運動與環保合作備忘錄（MOU）」，以「全民運動健康、環境永續共榮」為核心理念，建立跨部會合作機制，共同推動運動場域永續升級、綠色賽事、人才培育、環境教育及國際交流等。

運動永續發展在全民健康與終身運動方面，運動部全民運動署透過社區運動俱樂部、全齡運動方案、科技體適能檢測及運動村里認證等計畫，打造從社區、校園到職場的全民運動支持系統，鼓勵各年齡層養成規律運動習慣，提升國民健康與生活品質。

在綠色賽事推動方面，運動部已於全國中等學校運動會、全國大專校院運動會、全民運動會及全國原住民族運動會等大型賽事導入數位化報名、無紙化作業、循環減塑及大眾運輸接駁等永續作為，逐步建立賽事永續指標及分級制度，打造兼具環境友善與在地特色的綠色賽會模式。

另運動部已著手建置全國運動場館低碳檔案資料庫，預計於今年完成運動場館永續低碳現況調查、低碳指引手冊及碳盤查作業手冊，並辦理低碳行動策略座談會等，協助地方政府及場館業者推動節能減碳工作，逐步建立可複製、可擴散的低碳轉型模式。

運動部表示，將持續整合跨部會資源及各界意見，推動各項運動永續措施落實執行。黃啟煌次長強調，未來運動部將持續攜手中央與地方政府、企業、民間團體及國際夥伴，共同打造健康、低碳、韌性與共融的運動環境，讓運動成為推動台灣永續發展的重要動能，朝向「運動壯大台灣、永續引領未來」的願景邁進。

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運動部 環境部 經濟部

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