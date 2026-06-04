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LPGA／美國女子公開賽今晚燃戰火 曾雅妮、15歲林潔恩等4將參戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「微笑球后」曾雅妮獲得美國高協的特別豁免，重回美國公開賽。 法新社
「微笑球后」曾雅妮獲得美國高協的特別豁免，重回美國公開賽。 法新社

總獎金1200萬美元的美國女子公開賽台灣時間今天晚上點燃戰火，156位參賽選手中，我國選手就占4席，「微笑球后」曾雅妮獲得美國高協的特別豁免，錢珮芸、吳佳晏、林潔恩則都是藉助資格賽打入正賽。

15歲的林潔恩是本屆最年輕的選手，她說：「非常開心獲得了參賽機會，這個球場的長草很難打，所以盡量不要打到那裡去。」林潔恩小時候跟隨爸爸去練習場接觸到高爾夫球運動，「當時覺得它很有意思，可以帶我去到不同的地方，見到很多不同的東西。」

2017年進入LPGA賽場的錢珮芸，2016年到2019年曾四度參加美國女子公開賽，最佳戰績是2019年的並列第50名。時隔七年之後再獲這場大賽的參賽資格，錢珮芸充滿期待，「我之前有來打過這個球場，那個時候果嶺比較軟，現在果嶺特別硬，不太好停球。果嶺速度也比較快，長草跟果嶺旁邊的長草一直都還蠻難切的，它的跳動也比較難去掌握，我覺得這應該是取得分數的關鍵吧，你可以進攻，但是你一定要會救球。」

正在里維埃拉進行賽前訓練的錢珮芸分享，除了賽場的挑戰，還有身體的挑戰，「自從打完資格賽之後，我的手肘就受傷，一直很痛，現在有在做一些針灸、冰敷、熱敷這種物理治療，還需要時間來恢復。所以，這週會是很大的挑戰。我不會期待太多，只想打好每一桿，一桿、一桿把比賽打完。」

里維埃拉鄉村俱樂部是2028年洛杉磯奧運會高爾夫賽事的舉辦場地，錢珮芸坦言非常希望可以努力到奧運會，隨後退休，「到時我差不多38歲，也剛好到時間了。未來，我希望自己有機會可以回饋業餘選手，有機會帶他們出來比賽，跟他們分享我的經驗。」

美國女子公開賽為72洞比桿賽，36洞之後取前60位獲得晉級，最終的冠軍可獲得未來10屆美國女子公開賽參賽資格以及其他四場大滿貫賽事未來五屆的參賽資格。

2026世足賽倒數

曾雅妮 美國 LPGA

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