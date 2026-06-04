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世足賽／開踢前示威者闖教育部 墨總統矢言不會落入圈套

中央社／ 墨西哥市3日綜合外電報導
2026年世界盃足球賽將於幾天後開幕，墨西哥抗議群眾今天把路燈桿當作衝撞工具，闖入位於首都的教育部總部。 法國新聞社
2026年世界盃足球賽將於幾天後開幕，墨西哥抗議群眾今天把路燈桿當作衝撞工具，闖入位於首都的教育部總部。 法國新聞社

2026年世界盃足球賽將於幾天後開幕，墨西哥抗議群眾今天把路燈桿當作衝撞工具，闖入位於首都的教育部總部，總統薛恩鮑姆強調，她不會「落入」鎮壓示威活動的「圈套」。

法新社報導，一個自全國教育工作者協調會（CNTE）教師工會分裂出來的團體，近日在這場全球規模最大的足球盛會前夕舉行大規模示威。本屆世足賽將於6月11日在墨西哥市艾茲提卡球場（AztecaStadium）登場。

遭衝撞的教育部消息人士表示，抗議群眾破壞警衛亭並敲碎窗戶，墨西哥電視台播出的畫面顯示，現場發生了小型火災。

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天稍早指出，她不會在世界盃開幕前幾天「落入」鎮壓抗議的「圈套」。本屆世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同舉辦。

她在每日記者會上表示，「他們就是想在世界盃籌備期間，逼迫我們訴諸鎮壓手段」，並矢言她不會這麼做。

昨天，抗議的教師在首都主要大道推倒高大的足球員雕像，並威脅如果政府不回應他們的勞動訴求，將在世界盃期間舉行示威。

1日，警方朝一群教師發射催淚瓦斯，阻止他們進入市中心的左卡洛（Zocalo）廣場，當地正在搭建2026年世界盃「球迷嘉年華」場地。但當抗議群眾昨天推倒5公尺高的雕像時，有關當局沒有介入。

薛恩鮑姆呼籲與抗議群眾對話，他們要求調高薪資並廢除一條退休金法。她的政府已與CNTE達成共識，將把薪資調高9%，這與持不同立場的教育人士所要求的加薪100%相去甚遠。

墨西哥公立學校教師的每月起薪相當於967美元（約新台幣3萬692元）。

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