印尼羽賽／連兩戰退自家人 葉宏蔚、詹又蓁率先闖8強

總獎金145萬美元的印尼羽球公開賽今天將產生最終8強名單，我國兩組混雙率先上場進行「內戰」，3月奪下全英公開賽冠軍的葉宏蔚／詹又蓁技高一籌，連兩戰在自家人對決勝出，以21：13、21：13擊敗混雙新組合劉廣珩／許尹鏸，成為首組晉級8強的台將。

世界排名13的葉詹配，全英公開賽驚奇奪冠寫下新猷，但上周BWF超級750的新加坡公開賽「一輪遊」，本周超級1000的印尼公開賽首輪3局力退自家人吳冠勳／李佳馨，搶下16強門票。

劉廣珩／許尹鏸首輪也經過3局力退地主塞蒂亞布迪（Bobby Setiabudi）／奧克塔維亞尼（Melati Daeva Oktavianti），和葉詹配第二輪會師。兩組台將今天碰頭，劉許配先取得3：1領先，不過葉詹配連趕4分逆轉後逐步拉開差距，以21：13先下一城。

第二局前段雙方比數拉鋸，6：6後葉詹配連拿3分後拉開差距，14：11時再打出5：0攻勢擴大優勢，最終以再一個21：13收下8強門票。

以「一哥」周天成為首，共有9組台將闖進第二輪，今天除率先登場的混雙「寶島內戰」，男雙李哲輝／楊博軒和雙胞胎李芳任／李芳至也將上演自家人對決。