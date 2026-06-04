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足球／東亞盃出征沒隊醫爭議 李洋回應了
中華女足昨天啟程關島參加2026女子東亞盃資格賽，但出發時才發現沒有隊醫隨行的爭議，中華民國足球協會昨天晚間發出聲明，說明代表隊的「人員配置」與「後勤支援」狀況，今天運動部部長李洋也針對這次事件說明。
李洋今天出席立法院第11屆第5會期教育及文化委員第13次全體委員會議，會前被詢問女足工會的訴求，李洋表示，希望足協要先和工會和選手了解，若是在有限定隊職員的狀態下，希望能先了解選手的需求，再來進行後續參賽職員的指派。
女足工會指出，到機場才發現不見隊醫身影，是這些年在成人國家隊在正式國際賽中從來沒有出現過的狀況。拿過兩屆奧運羽球金牌的李洋表示，同樣身為代表隊成員，隊醫隨隊大概只有亞、奧運，「當然足球項目的話，如果發展得更加好的話，那我們當然希望有隊醫能夠隨同，那肯定是對選手更有保障、更有照顧。」
足協昨天聲明指出，協會賽前已和東亞足協（EAFF）密切溝通，大會確認將於比賽日指派當地專業醫師，全程支援我國代表隊之醫療需求，代表隊第一線的隨隊防護員亦全程待命，結合大會醫療資源與隨隊防護體系，共同守護球員健康。
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