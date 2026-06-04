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足球／東亞盃出征沒隊醫爭議 李洋回應了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部部長李洋針對東亞盃資格賽中華女足沒隊醫隨行狀況作出回應。 中央社
運動部部長李洋針對東亞盃資格賽中華女足沒隊醫隨行狀況作出回應。 中央社

中華女足昨天啟程關島參加2026女子東亞盃資格賽，但出發時才發現沒有隊醫隨行的爭議，中華民國足球協會昨天晚間發出聲明，說明代表隊的「人員配置」與「後勤支援」狀況，今天運動部部長李洋也針對這次事件說明。

李洋今天出席立法院第11屆第5會期教育及文化委員第13次全體委員會議，會前被詢問女足工會的訴求，李洋表示，希望足協要先和工會和選手了解，若是在有限定隊職員的狀態下，希望能先了解選手的需求，再來進行後續參賽職員的指派。

女足工會指出，到機場才發現不見隊醫身影，是這些年在成人國家隊在正式國際賽中從來沒有出現過的狀況。拿過兩屆奧運羽球金牌的李洋表示，同樣身為代表隊成員，隊醫隨隊大概只有亞、奧運，「當然足球項目的話，如果發展得更加好的話，那我們當然希望有隊醫能夠隨同，那肯定是對選手更有保障、更有照顧。」

足協昨天聲明指出，協會賽前已和東亞足協（EAFF）密切溝通，大會確認將於比賽日指派當地專業醫師，全程支援我國代表隊之醫療需求，代表隊第一線的隨隊防護員亦全程待命，結合大會醫療資源與隨隊防護體系，共同守護球員健康。

2026世足賽倒數

李洋 關島 運動部

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