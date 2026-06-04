法網／用納達爾淋浴間帶來好運 科博利晉級男單4強將上演義大利內戰

2026年的法網賽場，注定要刻下屬於義大利網球的輝煌篇章，儘管現任球王辛納（Jannik Sinner）早早就爆冷出局，但在科博利（Flavio Cobolli）率先挺進到男單4強賽後，今天凌晨阿納爾迪（Matteo Arnaldi）也在同胞貝雷帝尼（Matteo Berrettini）於8強賽打到一半傷退的情況下晉級，兩人將在4強賽交鋒，也代表今年將確定有一名義大利選手將能晉級到男單決賽。

義大利新生代好手過去兩天在法網男單8強賽中各自突圍，大會第10種子科博利展現韌性，以4：6、6：4、6：4、6：4逆轉擊敗加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）；而世界排名第104名的阿納爾迪更持續扮演黑馬，在與同胞貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）的內戰中，因後者第二盤髖部受傷退賽，安抵4強，並將與科博利上演內戰。

這場歷史性的對決，不僅是兩人生涯首度闖進大滿貫4強，更催生了大滿貫歷史上首場義大利男單4強內戰，24歲的科博利激動地表示，「我們必須為義大利網球感到高興。」回顧歷史，上一次有義大利男子選手在法網捧盃，已是整整50年前的帕納塔（Adriano Panatta），就連球王辛納生涯全滿貫也僅差法網一冠。

有趣的是，科博利正是來自帕納塔當年的母球會「帕里奧里網球俱樂部」，這場時隔半世紀的傳承，彷彿冥冥中自有天意。而科博利的晉級之路充滿戲劇性，在中央球場的強風中，他先丟掉首盤，隨後利用「洗手間暫停」重整旗鼓。這位曾差點成為羅馬隊職業足球員的青年透露，自己有著極致的「迷信」儀式，「這禮拜我有點瘋狂，每天去同一家餐廳、點同樣的菜、用同一個淋浴間。」他笑稱，那正是傳奇紅土之王納達爾（Rafael Nadal）用了14年的專屬位置。

隨著科博利確定將在下周首度躋身世界前十，他與阿納爾迪這場義大利內戰的勝者，則將在決賽迎戰第二種子澤瑞夫（Alexander Zverev）與捷克黑馬門西克（Jakub Mensik）之間的勝方，爭奪義大利暌違50年的法網男單金盃。