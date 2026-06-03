全障運／左手萎縮「如一枚硬幣」 輔英科大姜曼羚摘5金稱霸泳池

輔英科技大學休憩系學生姜曼羚罹患罕見萎縮症，手腕發育僅約一枚硬幣大小、俗稱「娃娃手」，她不放棄逐夢，今年全國身心障礙國民運動會3度刷新紀錄，一舉拿下肢體障礙S9級女子組50公尺、100公尺、400公尺自由式，以及100公尺仰式、200公尺混合式共5面金牌。

姜曼羚回憶，小時候不喜歡運動，直到國小五年級接觸游泳後，才逐漸找到人生方向，在教練梁國禎、梁豐君父子長期培訓下，從瑞興國小、文山高中一路游進輔英科大，至今已累積超過20面金牌，並保持多項全國紀錄。

這次全障運奪金之路，姜曼羚兩周前才剛結束法國帕拉游泳巡迴賽，並於當地打破100公尺蝶式全國紀錄，返國後隨即投入全障運備戰，長途飛行、高強度訓練加上舊傷復發，一度讓她承受不小壓力。

她表示，非常感謝防護員及按摩師在比賽期間協助身體恢復，也感謝教練團隊及學校一路支持。尤其輔英科大獲高雄市補助營運的大寮運動中心提供肌力訓練資源，成為備戰過程的重要後盾。

姜曼羚說，對手實力與自己相當接近，許多人都屬於爆發型選手，因此每場比賽從起跳開始就不敢鬆懈，必須全神貫注全力衝刺，最終不僅成功抱回5面金牌，更3度刷新全國紀錄，其中100公尺仰式成績更大幅推進3秒，讓她對自己的進步感到開心。

她說，希望精進技術與體能，挑戰更高層級國際賽事，朝世界級帕拉游泳舞台邁進，也希望自己的故事鼓勵更多人，即使面對先天限制，只要堅持不放棄，仍有機會發光發熱。

校長林爵士表示，姜曼羚在泳池中表現出色，也努力兼顧學業，校方全力支援讓她無後顧之憂投入備戰，多年來堅毅面對挑戰，不斷突破身體限制，展現驚人意志力，不只是生命鬥士，更是青年學子學習榜樣。

輔英科技大學身障游泳好手姜曼羚3度刷新全國紀錄展現頂尖實力。圖／輔英科技大學提供