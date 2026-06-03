聽新聞
0:00 / 0:00

全障運／左手萎縮「如一枚硬幣」 輔英科大姜曼羚摘5金稱霸泳池

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
姜曼羚參加今年全國身心障礙國民運動會勇奪5面金牌。圖／輔英科技大學提供
姜曼羚參加今年全國身心障礙國民運動會勇奪5面金牌。圖／輔英科技大學提供

輔英科技大學休憩系學生姜曼羚罹患罕見萎縮症，手腕發育僅約一枚硬幣大小、俗稱「娃娃手」，她不放棄逐夢，今年全國身心障礙國民運動會3度刷新紀錄，一舉拿下肢體障礙S9級女子組50公尺、100公尺、400公尺自由式，以及100公尺仰式、200公尺混合式共5面金牌。

姜曼羚回憶，小時候不喜歡運動，直到國小五年級接觸游泳後，才逐漸找到人生方向，在教練梁國禎、梁豐君父子長期培訓下，從瑞興國小、文山高中一路游進輔英科大，至今已累積超過20面金牌，並保持多項全國紀錄。

這次全障運奪金之路，姜曼羚兩周前才剛結束法國帕拉游泳巡迴賽，並於當地打破100公尺蝶式全國紀錄，返國後隨即投入全障運備戰，長途飛行、高強度訓練加上舊傷復發，一度讓她承受不小壓力。

她表示，非常感謝防護員及按摩師在比賽期間協助身體恢復，也感謝教練團隊及學校一路支持。尤其輔英科大獲高雄市補助營運的大寮運動中心提供肌力訓練資源，成為備戰過程的重要後盾。

姜曼羚說，對手實力與自己相當接近，許多人都屬於爆發型選手，因此每場比賽從起跳開始就不敢鬆懈，必須全神貫注全力衝刺，最終不僅成功抱回5面金牌，更3度刷新全國紀錄，其中100公尺仰式成績更大幅推進3秒，讓她對自己的進步感到開心。

她說，希望精進技術與體能，挑戰更高層級國際賽事，朝世界級帕拉游泳舞台邁進，也希望自己的故事鼓勵更多人，即使面對先天限制，只要堅持不放棄，仍有機會發光發熱。

校長林爵士表示，姜曼羚在泳池中表現出色，也努力兼顧學業，校方全力支援讓她無後顧之憂投入備戰，多年來堅毅面對挑戰，不斷突破身體限制，展現驚人意志力，不只是生命鬥士，更是青年學子學習榜樣。

輔英科技大學身障游泳好手姜曼羚3度刷新全國紀錄展現頂尖實力。圖／輔英科技大學提供
輔英科技大學身障游泳好手姜曼羚3度刷新全國紀錄展現頂尖實力。圖／輔英科技大學提供

輔英校長林爵士（左三）偕同學校主管為姜曼羚（中）加油打氣。圖／輔英科技大學提供
輔英校長林爵士（左三）偕同學校主管為姜曼羚（中）加油打氣。圖／輔英科技大學提供

2026世足賽倒數

輔英科技大學 選手

延伸閱讀

「全台跑最快的國中生」崑大休運系魏浩倫飆出金牌人生

中山工商打造運動科學培育模式 運動、技能、升學三軌並進培育全方位人才

江啟臣牽線運彩公會理事長何昱奇 贈國小羽球10箱、獲獎還送10萬元

右耳失聰也不放棄！「江蕙接班人」曹雅雯逆襲奪金曲歌后的人生故事

相關新聞

印尼羽賽／生涯首勝伊瑟儂！邱品蒨扮種子殺手挺進16強

我國女單「一姊」邱品蒨在印尼公開賽扮演「種子殺手」，今天面對列女單第6種子的泰國名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）上演逆轉勝，以19：21、21：16、21：19打下4次交手的對戰首勝，成為今天率先奪勝的台將。

全障運／左手萎縮「如一枚硬幣」 輔英科大姜曼羚摘5金稱霸泳池

輔英科技大學休憩系學生姜曼羚罹患罕見萎縮症，手腕發育僅約一枚硬幣大小、俗稱「娃娃手」，她不放棄逐夢，今年全國身心障礙國民運動會3度刷新紀錄，一舉拿下肢體障礙S9級女子組50公尺、100公尺、400公尺自由式，以及100公尺仰式、200公尺混合式共5面金牌。

足球／東亞盃女足爆無隊醫隨行 中華足協說明人員配置問題

我國東亞盃女足代表隊在今天爆出無隊醫隨行前往關島備戰的爭議事件，中華民國足球協會也在晚間發出聲明，說明本次代表隊的「人員配置」與「後勤支援」，強調大會確認將於比賽日指派當地專業醫師，全程支援我國代表隊之醫療需求；同時，代表隊第一線的隨隊防護員亦全程待命。

自行車／瑞穗國中師生同行 全台車友齊聚花東縱谷

每年6月3日為聯合國訂定之「世界自行車日（World Bicycle Day）」，全球各地同步響應自行車作為健康、低碳與永續交通工具的重要價值。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天舉辦「徐行縱谷－騎時很健康」世界自行車日響應活動，吸引來自全台各地車友齊聚花東縱谷，以實際行動響應永續旅遊，也透過騎乘深入體驗花東縱谷獨特的自然景觀與人文魅力。

印尼羽賽／周天成擊敗王子維 延續對戰15連勝

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪以21比8、10比21、21比12擊敗隊友王子維...

自行車／微笑南灣活動啟動 邀車友探索茂林、六龜

為響應聯合國「世界自行車日」，推廣健康生活與低碳永續旅遊，由茂林國家風景區管理處辦理的「2026世界自行車日－健康台灣 微笑南灣 茂林山城綠色騎行」活動，今天在高雄六龜熱鬧登場，吸引近百名自行車愛好者及民眾共襄盛舉，一同以雙輪深入探索茂林山城風光，在騎行中實踐健康生活與綠色旅遊理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。