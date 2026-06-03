足球／東亞盃女足爆無隊醫隨行 中華足協說明人員配置問題

我國東亞盃女足代表隊在今天爆出無隊醫隨行前往關島備戰的爭議事件，中華民國足球協會也在晚間發出聲明，說明本次代表隊的「人員配置」與「後勤支援」，強調大會確認將於比賽日指派當地專業醫師，全程支援我國代表隊之醫療需求；同時，代表隊第一線的隨隊防護員亦全程待命。

依足協公告名單，此次含總教練派翠克(PATRICK DE WILDE)等職員9人，選手22人。

關於教練團翻譯配置：

本次東亞盃受限於大會競賽規程，各隊僅能登錄7名隊職員。在名額有限的情況下，為確保戰力完整，本會必須進行最精簡且高效的人員配置。本次雖無編列專職翻譯，但隨隊的管理與助理教練均具備優異的語言溝通能力，並於國內集訓期間即建立順暢的溝通機制。未來本會將持續視各項賽事之實際需求，動態調整後勤配置，全力協助教練團與球員。

關於隊醫與醫療保障：

為確保球員在參賽期間獲得妥善的醫療照顧，本會於賽前即與東亞足協（EAFF）密切溝通。大會確認將於比賽日指派當地專業醫師，全程支援我國代表隊之醫療需求；同時，代表隊第一線的隨隊防護員亦全程待命。結合大會醫療資源與隨隊防護體系，共同守護球員健康。未來若賽事主辦方未提供此類醫療支援，本會亦定將克服名額限制，優先配置隊醫隨行。

積極對接、完善後勤：

本會於賽前已與東亞足協及關島足協保持緊密聯繫，並於賽前技術會議上，由本會代表再次與大會指派之隊醫碰面，確認後續所有的醫療與應變流程。本會深知後勤支援對選手表現至關重要，全體隊職員定會齊心協力，做球員最堅實的後盾，也請關心女足的球迷朋友共同為國家隊加油。