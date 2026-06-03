自行車／瑞穗國中師生同行 全台車友齊聚花東縱谷

每年6月3日為聯合國訂定之「世界自行車日（World Bicycle Day）」，全球各地同步響應自行車作為健康、低碳與永續交通工具的重要價值。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天舉辦「徐行縱谷－騎時很健康」世界自行車日響應活動，吸引來自全台各地車友齊聚花東縱谷，以實際行動響應永續旅遊，也透過騎乘深入體驗花東縱谷獨特的自然景觀與人文魅力。

本次活動自瑞穗火車站出發，沿花東縱谷自行車路網騎行至光復地區後折返，全程約40公里，串聯大農大富平地森林園區、花蓮觀光糖廠、馬太鞍濕地等代表性景點。沿途可遠眺中央山脈與海岸山脈，感受花東縱谷特有的景緻與慢活氛圍，展現作為國際級自行車旅遊目的地的獨特魅力。

活動吸引約120位民眾熱情參與，其中近50位瑞穗國中師生一同加入騎行行列，以雙腳踩踏出對在地永續旅遊的熱情。為肯定學生們以實際行動支持低碳旅遊與環境永續，縱管處許宗民處長特別頒發完騎證書及完騎禮，完騎禮內容除原贈送的「徐行縱谷」限量紀念袖套、烏尼囊多元文化工作坊刺蔥辣椒醬及涂媽媽肉粽外，再加贈綠點酒莊金針花氣泡飲、棒球帽、小方巾等禮品，以勉勵在地學子們對家鄉土地與永續旅遊的支持，也為活動增添教育意義及與地方連結的亮點。

處長許宗民表示，由於本次騎行活動採免費報名參加，開放後即迅速額滿，今日凡完成全程騎乘之參與者，除獲得前述的完騎禮品外，亦同時參加花東住宿券及限量禮盒加碼抽獎活動，並在花蓮觀光糖廠補給站抽出獎項，讓參與者在完成騎乘挑戰之餘，也能將屬於花東縱谷的旅行記憶與綠色旅遊精神一同帶回家。今年活動報名的踴躍情形，也顯示國人對花東縱谷自行車旅遊的高度熱情。縱管處透過這次世界自行車日響應活動，希望讓更多民眾重新走進花東縱谷，也以實際旅遊行動支持地方觀光發展，為花東持續注入觀光動能。

本次騎行活動也正式為「2026徐行縱谷」系列活動揭開序幕，未來縱管處將持續引領旅客放慢腳步以自行車探索縱谷風景，深化永續旅遊理念，打造兼具自然、生態、人文與低碳特色的旅遊品牌，邀請國內外旅客以雙輪慢遊花東，感受最純粹、最美麗的縱谷風情。