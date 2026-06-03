聽新聞
0:00 / 0:00
印尼羽賽／周天成擊敗王子維 延續對戰15連勝
BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪以21比8、10比21、21比12擊敗隊友王子維，不僅贏得台灣內戰，更延續對戰15連勝。
世界排名第6的台灣好手周天成，本週在世界羽球聯盟（BWF）印尼公開賽名列男單第6種子，首輪與世界排名38名的「羽球王子」王子維上演台灣內戰，而周天成延續對戰不敗紀錄，歷經3局大戰後勝出，順利通過首輪考驗。
此役首局開打後，周天成一開始就打出絕佳的連續得分氣勢，手握領先優勢，甚至接著更把握機會連得9分，一舉擴大分差，並順利以21比8先馳得點。然而，周天成未能在次局趁勝追擊，還遭到對手壓制，整局都處於落後情況下，以10比21被扳平戰局。
進入決勝第3局，周天成雖然一度丟掉領先地位，不過在技術暫停後越打越穩定，尤其在被追分的關鍵時刻打出7比1攻勢，如願奠定勝基，最後再連得3分直取勝利，以21比12闖過頭關，下一輪周天成將面對香港好手伍家朗，爭取前進8強的資格。
另外，世界排名13名「台灣一姊」邱品蒨，女單首輪挑戰泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），首局邱品蒨錯失7比1領先優勢後，從第2局開始急起直追，先以21比16追平戰局，第3局更利用多拍來回消耗對手體力、迫使依瑟儂頻頻出現失誤，最後以21比19拿到艱辛勝利，同時中止對戰3連敗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。