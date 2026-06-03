快訊

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

被丟洗衣機、吹風機酷刑2歲女童遭虐死 曾2度報警發現雙眼瘀青仍未救下

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼羽賽／周天成擊敗王子維 延續對戰15連勝

中央社／ 台北3日電
周天成。 新華社(資料照)
周天成。 新華社(資料照)

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪以21比8、10比21、21比12擊敗隊友王子維，不僅贏得台灣內戰，更延續對戰15連勝。

世界排名第6的台灣好手周天成，本週在世界羽球聯盟（BWF）印尼公開賽名列男單第6種子，首輪與世界排名38名的「羽球王子」王子維上演台灣內戰，而周天成延續對戰不敗紀錄，歷經3局大戰後勝出，順利通過首輪考驗。

此役首局開打後，周天成一開始就打出絕佳的連續得分氣勢，手握領先優勢，甚至接著更把握機會連得9分，一舉擴大分差，並順利以21比8先馳得點。然而，周天成未能在次局趁勝追擊，還遭到對手壓制，整局都處於落後情況下，以10比21被扳平戰局。

進入決勝第3局，周天成雖然一度丟掉領先地位，不過在技術暫停後越打越穩定，尤其在被追分的關鍵時刻打出7比1攻勢，如願奠定勝基，最後再連得3分直取勝利，以21比12闖過頭關，下一輪周天成將面對香港好手伍家朗，爭取前進8強的資格。

另外，世界排名13名「台灣一姊」邱品蒨，女單首輪挑戰泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），首局邱品蒨錯失7比1領先優勢後，從第2局開始急起直追，先以21比16追平戰局，第3局更利用多拍來回消耗對手體力、迫使依瑟儂頻頻出現失誤，最後以21比19拿到艱辛勝利，同時中止對戰3連敗。

2026世足賽倒數

印尼 王子維 周天成 籃球

延伸閱讀

羽球／葉宏蔚拍落前搭檔 攜詹又蓁印尼羽賽闖頭關

印尼羽賽／生涯首勝伊瑟儂！邱品蒨扮種子殺手挺進16強

印尼羽賽／周天成首輪對王子維 力拚6年後再捧冠

印尼羽賽／李家雙胞胎力退奧運銀牌 男雙將上演寶島內戰

相關新聞

印尼羽賽／生涯首勝伊瑟儂！邱品蒨扮種子殺手挺進16強

我國女單「一姊」邱品蒨在印尼公開賽扮演「種子殺手」，今天面對列女單第6種子的泰國名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）上演逆轉勝，以19：21、21：16、21：19打下4次交手的對戰首勝，成為今天率先奪勝的台將。

印尼羽賽／周天成擊敗王子維 延續對戰15連勝

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪以21比8、10比21、21比12擊敗隊友王子維...

自行車／微笑南灣活動啟動 邀車友探索茂林、六龜

為響應聯合國「世界自行車日」，推廣健康生活與低碳永續旅遊，由茂林國家風景區管理處辦理的「2026世界自行車日－健康台灣 微笑南灣 茂林山城綠色騎行」活動，今天在高雄六龜熱鬧登場，吸引近百名自行車愛好者及民眾共襄盛舉，一同以雙輪深入探索茂林山城風光，在騎行中實踐健康生活與綠色旅遊理念。

格鬥／UFC白宮破天荒開打 法國名將：不碰政治專注比賽

法國綜合格鬥名將蓋恩（Ciryl Gane）表示，在美國華府白宮舉行史無前例的比賽之前，他會將政治噪音拋諸腦後

TVPL／關鍵時刻選擇承擔 隊長高偉誠盼伊斯特新賽季再進化

隊長高偉誠在職排元年回顧中，強調面對失利的遺憾與承擔責任的重要性。他表示團隊需提升黏著度，並期待新賽季成長，持續以身作則，帶領隊友邁向更高的目標。

國際馬術交流賽日本隊變「Japanese」 桃市府：非常不妥將撤補助

「2026國際馬術節暨馬場馬術國際交流賽」5月22日至31日在桃園龍潭舉辦，卻被發現最後一天的國際交流賽現場，地主台灣代表隊牌面寫「Chinese Taipei」，日本代表隊牌面則誤植為「Japanese」，引發網友批評。桃園市體育局表示，將撤回今年補助，並不再擔任此次賽事的指導單位，明年也不予補助，以表達市府嚴正立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。