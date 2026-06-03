印尼羽賽／周天成擊敗王子維 延續對戰15連勝

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪以21比8、10比21、21比12擊敗隊友王子維，不僅贏得台灣內戰，更延續對戰15連勝。

世界排名第6的台灣好手周天成，本週在世界羽球聯盟（BWF）印尼公開賽名列男單第6種子，首輪與世界排名38名的「羽球王子」王子維上演台灣內戰，而周天成延續對戰不敗紀錄，歷經3局大戰後勝出，順利通過首輪考驗。

此役首局開打後，周天成一開始就打出絕佳的連續得分氣勢，手握領先優勢，甚至接著更把握機會連得9分，一舉擴大分差，並順利以21比8先馳得點。然而，周天成未能在次局趁勝追擊，還遭到對手壓制，整局都處於落後情況下，以10比21被扳平戰局。

進入決勝第3局，周天成雖然一度丟掉領先地位，不過在技術暫停後越打越穩定，尤其在被追分的關鍵時刻打出7比1攻勢，如願奠定勝基，最後再連得3分直取勝利，以21比12闖過頭關，下一輪周天成將面對香港好手伍家朗，爭取前進8強的資格。

另外，世界排名13名「台灣一姊」邱品蒨，女單首輪挑戰泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），首局邱品蒨錯失7比1領先優勢後，從第2局開始急起直追，先以21比16追平戰局，第3局更利用多拍來回消耗對手體力、迫使依瑟儂頻頻出現失誤，最後以21比19拿到艱辛勝利，同時中止對戰3連敗。