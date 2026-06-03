印尼羽賽／生涯首勝伊瑟儂！邱品蒨扮種子殺手挺進16強

我國女單「一姊」邱品蒨在印尼公開賽扮演「種子殺手」，今天面對列女單第6種子的泰國名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）上演逆轉勝，以19：21、21：16、21：19打下4次交手的對戰首勝，成為今天率先奪勝的台將。

印尼公開賽屬於BWF超級1000大賽，總獎金145萬美金，昨天首日賽程共5組台將突圍，今天第二日賽程由「一哥」周天成領銜出賽。

在第一球場登場的邱品蒨目前排名13，今天碰世界排名第7的伊瑟儂，開賽先取得7：1優勢，但領先逐漸被伊瑟儂消弭，局沒邱品蒨又在19：18夏連失3分，以19：21讓出首局。

第二局雙方互有領先，邱品嵌在17：16時連拿4分，以21：16扳平局數。決勝局伊瑟儂兩度握有5分領先，邱品蒨靠積極跑動製造多拍機會，逼對手出現失誤下縮小比分，先追到16：16平手，關鍵時刻再靠伊瑟儂失誤進帳分數，最終以21：19拍下對戰首勝，淘汰掉伊瑟儂。

列男單第6種子的周天成是2019年冠軍得主，今年首輪就和「羽球王子」王子維上演內戰，小天維持完美的對戰紀錄，以21：8、10：21、21：12取得交手15連勝。