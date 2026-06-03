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自行車／微笑南灣活動啟動 邀車友探索茂林、六龜

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

為響應聯合國「世界自行車日」，推廣健康生活與低碳永續旅遊，由茂林國家風景區管理處辦理的「2026世界自行車日－健康台灣 微笑南灣 茂林山城綠色騎行」活動，今天在高雄六龜熱鬧登場，吸引近百名自行車愛好者及民眾共襄盛舉，一同以雙輪深入探索茂林山城風光，在騎行中實踐健康生活與綠色旅遊理念。

活動自新威森林公園出發，沿途行經十八羅漢山自行車道、六龜大橋及台27線等經典路段，全程約35公里。參與車友在騎乘過程中飽覽壯闊的十八羅漢山地景、荖濃溪河谷風光以及茂林國家風景區豐富的自然生態景觀，感受山城慢旅的獨特魅力。沿途補給站也提供在地特色點心與友善服務，讓參與者在運動之餘，更能體驗六龜與茂林地區的人文風情。

現場參與民眾表示，透過自行車旅行不僅能放慢腳步欣賞風景，更能以最貼近土地的方式認識地方文化，充分感受到茂林山城的自然魅力與慢活氛圍。

除了世界自行車日騎行活動外，茂林國家風景區管理處也同步啟動「微笑南灣 山城有禮」騎士打卡活動，活動期間自6月3日起至6月30日止，邀請全台車友騎進茂林、六龜及周邊特色商圈，透過數位集章方式探索山城特色店家。

參與民眾只需掃描活動QR Code登入活動網站，至合作店家完成打卡並上傳人車合照，即可解鎖專屬消費券；集滿5個打卡點後，還可再獲得加碼消費券，讓車友在騎遊之餘，也能享受在地美食、特色伴手禮及商圈優惠，實現「有騎、有吃、又有玩」的深度旅遊體驗。

茂林國家風景區管理處表示，希望透過世界自行車日活動及後續打卡串聯計畫，鼓勵更多民眾將自行車融入日常生活與旅遊方式，進一步帶動山城地區觀光發展與在地產業活絡，共同實踐低碳旅遊與永續行動。

2026世足賽倒數

六龜 茂林 自行車

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