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格鬥／UFC白宮破天荒開打 法國名將：不碰政治專注比賽
法國綜合格鬥名將蓋恩（Ciryl Gane）表示，在美國華府白宮舉行史無前例的比賽之前，他會將政治噪音拋諸腦後。
法新社報導，蓋恩將於6月14日美國總統川普80歲生日當天，在白宮舉行的一場特別比賽中迎戰巴西選手白瑞拉（Alex Pereira），這也是美國建國250週年慶祝活動的一部分。
許多人將整個活動視為一場政治噱頭，但蓋恩告訴法新社，他將無視這些批評，並專注於他的比賽。
不過他坦言，這將會是一次獨特的經歷，就像他幾週前訪問白宮時一樣。
蓋恩告訴法新社：「這是一種奇妙的感覺。多虧了我們的工作，我們習慣了做一些了不起的事情。」
「但這確實非常特別，因為我們知道不是每個人都能進入那個地方。」
「離開法國，第2天就抵達（川普的）辦公室，想到全世界的人都會看到我站在他身後，感覺有點不真實。」
蓋恩說，政治層面只是這場比賽的一部分。
他說：「除了忽視它，我別無選擇。我不是一個會採取政治立場的人。」
他強調：「這對綜合格鬥來說是絕佳舞台，所以我們必須配合。我們絕不涉足政治，但我們有機會暴露在全世界的目光下，我們必須好好把握機會。」
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