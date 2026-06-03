國際馬術交流賽日本隊變「Japanese」 桃市府：非常不妥將撤補助

「2026國際馬術節暨馬場馬術國際交流賽」5月22日至31日在桃園龍潭舉辦，卻被發現最後一天的國際交流賽現場，地主台灣代表隊牌面寫「Chinese Taipei」，日本代表隊牌面則誤植為「Japanese」，引發網友批評。桃園市體育局表示，將撤回今年補助，並不再擔任此次賽事的指導單位，明年也不予補助，以表達市府嚴正立場。

這項賽事主辦單位為台灣國際馬術交流協會，指導單位為桃園市體育局，5月31日國際交流賽邀請地主台灣，以及日本、南韓、新加坡、泰國、印度、菲律賓、阿拉伯聯合大公國等共9個國家、12位馬術選手共襄盛舉。

有網友在社群平台貼出現場照片，指各國選手列隊時，台灣領隊舉的牌子寫「Chinese Taipei」，質疑賽事在自家舉辦、也未邀請中國大陸參加，卻仍以中華台北名義出賽。

更離譜的是，日本隊牌面竟標示為「Japanese（日本人）」而非「Japan（日本）」。貼文一出引發熱議，雖有人搬出「奧會模式」、FEI（國際馬術總會）賽事慣例替主辦方緩頰，但仍有不少網友質疑主辦單位連國名都能誤植，反酸「隔壁Japanese也是奧會模式嗎？」

桃園市體育局指出，這項賽事由台灣國際馬術交流協會辦理，市府尊重其遵循中華奧會模式及FEI賽事慣例，但誤植參賽國家名稱的錯誤非常不妥，因此體育局將撤回今年補助，且不再擔任此次賽事的指導單位；為表達市府嚴正立場，明年也不會予以補助。