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印尼羽賽／李家雙胞胎力退奧運銀牌 男雙將上演寶島內戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

總獎金145萬美金的印尼羽球公開賽今天點燃戰火，台灣羽將在雙打突圍，李哲輝／楊博軒3局力退地主卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），雙胞胎李芳任／李芳至更扳倒列第5種子的巴黎奧運銀牌中國組合梁偉鏗／王昶，和李楊配第二輪會師，「寶島內戰」等於為台將預約一席8強門票。

印尼公開賽屬於BWF超級1000分大賽，中華隊首日賽程共9組選手上陣，其中就有兩組「內戰」，列女雙第7種子的謝沛珊／洪恩慈以21：9、21：12力退胡綾芳／鄭宇倢，混雙葉宏蔚／詹又蓁以21：19、19：21、21：16拍下吳冠勳／李佳馨，搶下16強門票。

另組混雙劉廣珩／許尹鏸碰地主塞蒂亞布迪（Bobby Setiabudi）／奧克塔維亞尼（Melati Daeva Oktavianti）也大戰3局，寶島組合雖錯過第二局的一個賽點，仍以21：11、21：23、21：19過關，下戰就要對決葉宏蔚／詹又蓁，上演另一場「內戰」。

男雙32籤共有4組台將與會，先上陣的「麟榤配」王齊麟／邱相榤中「籤王」，以18：21、10：21敗給南韓球王組合徐承宰／金元昊，不過李楊配碰地主克服決勝局4：12落後，硬是以21：16、13：21、21：19逆轉勝；李家雙胞胎則以21：8、17：21、21：17擊敗梁偉鏗／王昶，爆出首日小冷門。

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