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羽球／葉宏蔚拍落前搭檔 攜詹又蓁印尼羽賽闖頭關

中央社／ 台北2日電

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽，台灣第1混雙葉宏蔚詹又蓁今天在首輪以21比19、19比21、21比16擊敗另一對台灣組合吳冠勳、李佳馨，贏得台灣內戰闖入次輪。

台灣羽球好手葉宏蔚過去曾與李佳馨合拍，兩人一度躋身世界排名前10，並攜手打進巴黎奧運，只是兩人在奧運後拆夥。而葉宏蔚改與潛力新星詹又蓁搭配，如今在印尼公開賽上演前搭檔正面交鋒，葉宏蔚、詹又蓁最後技高一籌，苦戰3局後勝出，順利通過首輪考驗。

此役首局開打後，葉宏蔚、詹又蓁與對手形成激戰，甚至幾乎處於落後局面，不過技術暫停後兩人發起猛攻，如願克服落後差距，更在關鍵時刻連得3分，以21比19先馳得點。葉宏蔚、詹又蓁未能在第2局再次複製逆轉戲碼，以19比21讓出。

進入決勝第3局，葉宏蔚、詹又蓁一開始打出不錯氣勢，一度取得5分領先，沒想到技術暫停後陷入亂流，被連得5分遭到逆轉，葉宏蔚、詹又蓁及時回神，拉尾盤打出8比0攻勢，終場就以21比16取得勝利。

世界排名第13的葉宏蔚、詹又蓁，日前合力在歷史悠久的全英羽球公開賽奪冠，拿下台灣羽球史上首座全英賽混雙冠軍，如今在印尼公開賽晉級次輪後，將持續面對台灣組合劉廣珩、許尹鏸，爭取8強門票。

另外，台灣「雙胞胎組合」李芳任、李芳至今天在男雙首輪，挑戰巴黎奧運銀牌得主的「中國組合」梁偉鏗、王昶，雙方激戰3局，最後李芳任、李芳至以21比8、17比21、21比17驚奇奪勝，接下來將與李哲輝、楊博軒展開台灣內戰。

2026世足賽倒數

葉宏蔚 印尼 羽球 詹又蓁

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