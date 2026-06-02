印尼羽賽／ 麟榤配中「籤王」對世界第一5連敗連兩站一輪遊

屬於BWF超級1000大站、總獎金145萬美金的印尼羽球公開賽今天點燃戰火，中華隊率先登場的3組選手都遇種子，男單戚又仁和男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤更中「籤王」，首輪就遭遇頭號種子，最終都以直落二敗陣。

率先登場的戚又仁，上周新加坡公開賽力退世界排名第4的法國名將波波夫（Christo Popov），闖進8強寫下個人新猷，但印尼首戰就碰目前中國「世界球王」石宇奇，首局儘管從1：7落後一路追到19：19平手，但關鍵分沒能把握，讓球王以21：19先下一城。

第二局戚又仁一度取得10：6領先，但被石宇奇打出一波連拿5分的逆轉攻勢，技術暫停後差距持續拉大，先取得20：14的賽點優勢；戚又仁雖連續瓦解5個危機，但追平差一步，讓石宇奇以再一個21：19收下勝利。

新加坡首輪出局的「麟榤配」，今天碰南韓列頭號種子的徐承宰／金元昊，首局15：15時被對手連拿5分，第二局10：14落後下更讓球王組合連下7分，以18：21、10：21吞下對戰5連敗。

寶島女雙林芝昀／許尹鏸今天碰列第6種子的日本組合岩永鈴／中西貴映，雖將比賽逼入決勝局，仍以15：21、21：17、16：21敗陣。