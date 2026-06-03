TVPL／關鍵時刻選擇承擔 隊長高偉誠盼伊斯特新賽季再進化

在臺灣職業排球聯盟（TPVL）元年季後賽中，於B組系列賽以0勝2敗止步四強。賽季落幕後，隊長高偉誠回顧這一年，除了對球隊未能更進一步感到可惜，也談到自己從攻擊手到隊長的角色轉換，以及在職業化元年中學會承擔的責任。

面對外界關注的賽程安排爭議，高偉誠表示，身為球員，最重要的仍是服從規則、把球打好。高偉誠坦言，沒能以最完整的方式與台鋼天鷹對決，確實留下遺憾。尤其台鋼天鷹陣中陳建禎對球隊的重要性極高，面對這樣的對手，臺北伊斯特最終仍未能拿下勝利，心中難免可惜。

不過他也強調，規則怎麼安排，球員就怎麼面對。能掌握的，就是在既有條件下全力以赴，把每一場比賽打到最後一刻。

加入伊斯特像回家 隊長責任是以身作則

臺北伊斯特是一支全新成立的隊伍，對高偉誠而言，對「隊長」兩個字也有了更深的理解。 高偉誠提供

對高偉誠來說，加入臺北伊斯特並不像進入一支完全陌生的球隊，反而更像回到一個熟悉的家。他表示，隊上許多球員原本就出自同一個體系，彼此平常就熟識，交情也不錯。能和這群熟悉的隊友一起打球，讓他感到舒服也很開心。

相較於其他由企排轉型至職業賽的球隊，臺北伊斯特是一支全新成立的隊伍。對高偉誠而言，這不只是新的開始，更像是一群熟悉的人重新聚在一起，為同一個目標努力。成為隊長後，高偉誠對「隊長」兩個字也有了更深的理解。他認為，隊長最重要的責任，不只是場上喊話或鼓舞士氣，而是必須以身作則。

連敗低潮不內耗 「沒有人是想輸的」

職排元年，臺北伊斯特也曾經歷連敗與低潮，高偉誠(左)坦言，球隊仍有不足之處。 高偉誠提供

職排元年，臺北伊斯特也曾經歷連敗與低潮。高偉誠坦言，球隊仍有不足之處，也清楚和其他球隊相比，伊斯特需要更多時間磨合。不過讓他欣慰的是，即使面對低潮，隊內並沒有出現內鬨或彼此責怪的情況。

「大家都想贏，沒有人是想輸。」這是高偉誠在球隊低潮時，常提醒隊友的一句話。高偉誠認為，既然每個人都想贏，就要把握每一場比賽，盡全力去拚下來。對一支新成立的球隊來說，輸球不是最可怕的事，真正重要的是能不能在低潮中維持團隊精神，繼續相信彼此。

他也明白，球隊不可能一開始就完美，但只要大家願意一起面對問題、一起修正，這支球隊就還有繼續往前走的空間。

半季磨合建立默契 從摸索到逐漸成形

作為一支新成立的球隊，臺北伊斯特隊長高偉誠說，球隊大約用了半季時間磨合。 高偉誠提供

作為一支新成立的球隊，臺北伊斯特在職排元年前半季花了不少時間適應彼此。高偉誠表示，球隊大約用了半季時間磨合，前半季大家還在尋找彼此的節奏，到了後半季，才開始比較常拿下勝利。

隨著比賽一場一場累積，隊友之間也逐漸知道彼此在想什麼。有時候只需要簡單提醒，對方就能理解彼此的想法。對高偉誠而言，這是球隊本季最明顯的成長。從一開始還在摸索，到後來慢慢建立默契，臺北伊斯特也在職排元年的歷練中，找到屬於自己的節奏。

獲選最佳舉球對角攻擊員 笑稱其實都在打主攻

高偉誠獲選最佳舉球對角攻擊員。 高偉誠提供

本季高偉誠獲選最佳舉球對角攻擊員，不過談到這座獎項時，他第一反應卻是笑著說：「我都打主攻手，會不會到時候頒這個獎給我，反而被講話？」一句話也道出他本季位置轉換的特殊情況。

高偉誠解釋，球隊原本設定他的位置是舉球對角攻擊員，但球季中段因洋將受傷，主攻手位置出現人手不足，他因此轉往主攻支援。沒想到調整後效果不錯。

由於當時登錄位置尚未更改，因此最終仍以最佳舉球對角攻擊員身分獲獎。不過對高偉誠而言，這座獎項不只是個人肯定，更代表團隊對他的信任。他認為，隊友願意把球送到他手上，願意相信他能夠完成得分，才讓他有機會在場上展現價值。獎項背後，不只是自己的表現，也包含整支球隊給予的支持與信任。

關鍵時刻站出來 不是證明自己而是責任

高偉誠總能挺身而出，替球隊拿下重要分數：「這是一種責任。」 高偉誠提供

本季多場比賽的關鍵時刻，高偉誠總能挺身而出，替球隊拿下重要分數。當被問到這樣的表現，是來自心態轉變、穩定度提升，還是隊長責任感時，他給出的答案很直接：「這是一種責任。」

高偉誠表示，當隊友努力把球送到他這裡，他就必須想盡辦法把球得下來。當他能夠得分，也會激勵隊友，讓大家更願意為球隊多付出一點。對高偉誠而言，關鍵時刻站出來，並不是為了證明自己有多強，而是因為球隊需要他，他就必須承擔。這也是他成為隊長後，對自己更高的要求。

職排元年最大不同 球迷支持的是整支球隊

球迪這份支持讓高偉誠感到非常不一樣，也很感動。 高偉誠提供

談到職排元年與過去企排時期最大的差別，高偉誠認為，最明顯的不同來自球迷。過去企排時期，也有球迷進場支持，但比較多是支持個別球員。進入職業排球元年後，他感受到球迷支持的不只是某一位選手，而是整支球隊。無論球隊在低潮或高峰，球迷都一直陪在身邊，努力替他們加油。

這份支持讓高偉誠感到非常不一樣，也很感動。對他來說，職業化帶來的不只是比賽制度與球隊包裝的改變，更重要的是球迷和球隊之間，開始建立起更深的連結。

提高團隊黏著度 下一季往更高處前進

總結這一季，高偉誠(中)認為，球隊下一季最需要提升的是「團隊黏著度」。 高偉誠提供

總結這一季，高偉誠認為，球隊下一季最需要提升的是「團隊黏著度」。他表示，在比分咬得很緊時，球隊常常會因為突如其來的失誤而降低士氣。有時候明明打得很順，甚至領先幾分，但當對手逐漸追近，只剩一、兩分差時，大家容易把壓力放在自己身上。

一旦最後因此被逆轉，球隊士氣就容易受到影響。高偉誠認為，這是未來必須改善的地方。如何在拉鋸戰中維持穩定，如何在壓力下不被失誤擊垮，會是球隊下一季繼續成長的關鍵。

至於自己最想加強的部分，高偉誠坦言，仍是接發球、攔網與發球等環節。他說，排球主攻手不能只靠進攻，必須承擔更多責任。若只會得分，很難真正完整地幫助球隊。對他來說，新賽季還有很多需要進步的地方，自己也還有許多不足要補強。但正因如此，下一季才更值得期待。

職排元年留下遺憾，也累積了成長。對高偉誠而言，隊長不是一句稱號，而是每一次球隊需要時，都願意站出來的責任。接下來，他要繼續用行動帶領隊友，讓這支年輕的臺北伊斯特，往更高的地方前進。

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