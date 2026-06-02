TVPL／從「小高航空」到隊長 高偉誠扛起臺北伊斯特精神重心

臺北伊斯特隊長高偉誠，是許多排球迷熟悉的「小高航空」。從企排時期憑藉出色彈跳與攻擊能力打出名號，到職排元年扛起全新球隊隊長責任，高偉誠的排球路並非一開始就有明確規劃。從國小三年級因緣際會進入排球隊，到一路走上職業舞台，他形容自己的歷程更像是「順其自然」，但也在一次次位置轉換比賽磨練與責任承擔中，逐漸走出屬於自己的排球道路。

「小高航空」從轉播開始 彈跳成為招牌記憶點

談起「小高航空」這個外號，高偉誠回憶，是在企業排球聯賽時期，因為場上攻擊時彈跳能力突出，被轉播單位叫出來。後來到了太陽神時期，球隊與球迷也沿用這個稱號，這個外號便一路跟著他到現在。

差點被名單漏掉 偶然開啟排球人生

高偉誠的排球起點，帶著一點偶然。 高偉誠提供

高偉誠的排球起點，其實帶著一點偶然。他說，國小三年級時，學校舉辦班級排球比賽，教練會從比賽中觀察學生的運動能力，再挑選較有天分的孩子進入校隊。當時班導告訴他被選上了，要他去找排球隊教練報到。沒想到到了現場，教練確認名單時，卻說名單裡沒有他的名字。原本高偉誠已經準備離開，幸好另一位教練把他留下來，才讓他正式進入排球隊。

曾經更喜歡籃球 最後卻走上排球路

有趣的是，高偉誠小時候並不是一開始就最喜歡排球。高偉誠坦言，國中比較想打籃球。當時學校剛好有籃球隊，也有排球隊，他兩邊都去考，最後籃球沒有被選上，排球隊則錄取了他。

沒有刻意想過職業 順其自然走到現在

高偉誠並沒有特別設定要在哪一個階段成為職業球員，甚至成為國手。 高偉誠提供

高偉誠表示，自己過去並沒有特別設定要在哪一個階段成為職業球員，甚至成為國手。對他而言，這條排球路不是一開始就被清楚規劃好的旅程，而是在一路升學、訓練與比賽中，逐漸看見自己的可能性。直到進入臺灣師範大學後，他依然持續在排球環境中磨練，也讓自己一步步走向更高層級的舞台。

真正讓他走向職業舞台的轉折，是研究所二年級結束後參加企排選秀，並被球隊選中。高偉誠表示，當時他很清楚，如果大專盃結束後沒有再往外尋找機會，自己的排球路可能就此停下。因此，他選擇把握機會投入選秀，也正式開啟職業球員生涯。

李國源教練影響深遠 不只教技術也教態度

談到排球路上影響最深的人，高偉誠特別提到東方工商時期的李國源(左)教練。 高偉誠提供

談到排球路上影響最深的人，高偉誠特別提到東方工商時期的李國源教練。對他而言，李國源教練帶來的影響不只在技術層面，更包括生活觀念、比賽態度，以及面對低潮時該如何調整自己。

高偉誠表示，李國源教練很照顧他，也很了解他的個性與狀況。當他在場上表現不理想時，教練不一定會直接責備，而是選擇用談心的方式提醒他，讓他自己去思考問題所在，再慢慢修正狀態。

讓他印象深刻的是，最近一場比賽中，他開局狀態並不理想，李國源教練走到他身旁，提醒他不要想太多，也告訴他：「大家需要你，你要有一點情緒，去鼓勵大家。」

這句話讓高偉誠記在心裡。因為現在的他不只是場上的攻擊手，更是臺北伊斯特的隊長。隊長不能只要求自己打好，也必須在球隊需要時帶動氣氛、鼓勵隊友，成為場上穩定軍心的人。

從板凳看吳宗軒 到成為場上熟悉對手

現在雖然不同隊，高偉誠表示，他很喜歡和吳宗軒（圖)在場上對抗的感覺，私下是好友。 高偉誠提供

大學時期，高偉誠曾和吳宗軒同隊，談到過去曾在板凳上看著吳宗軒上場，他坦言並不會特別羨慕，因為他很清楚吳宗軒的能力在那裡，也不會覺得當時的自己一定比對方更好。後來因為隊上主攻手畢業，位置出現空缺，高偉誠開始轉往主攻手角色發展，也慢慢獲得更多上場機會。

從同隊隊友再到國家隊戰友，如今在職業賽場上成為不同隊的對手，高偉誠說，他和吳宗軒真的太熟了，兩人從太陽神時期到國家隊，都有許多共同經歷，甚至在國家隊時常常住在一起，休假也會一起出去。

現在雖然不同隊，高偉誠表示，他很喜歡和吳宗軒在場上對抗的感覺，私下是好友，到了場上就是全力競爭。他形容，那不是單純的競爭，而是一種精神上的較勁「他不想輸給我，我也不想輸給他。」

好友不用天天聯絡 默契依然存在

高偉誠(右)和吳宗軒私下常聯絡，一個在台中、一個在台北，但真正熟悉的朋友，不需要天天聯絡，默契仍然存在。 高偉誠提供

臺中連莊在TPVL職排元年季後賽首輪，在 5月23日的系列賽第二戰以1：3不敵桃園雲豹飛將，直落二吞下淘汰「黃金左手」吳宗軒在難掩不甘情緒淚灑球場。談到比賽結束後是否有安慰吳宗軒，高偉誠笑說沒有，因為自己也還在消化比賽情緒，暫時沒有心情去安慰對方。他說，等休賽季會再約吳宗軒出來好好聊。

高偉誠表示，自己和吳宗軒私下常聯絡，一個在台中、一個在台北，平常不會一直傳訊息。但真正熟悉的朋友，不需要天天聯絡，默契仍然存在。久久不聯絡也沒關係，只要有見面，還是有很多話可以說。

招牌是攻擊 但他更想成為完整主攻手

高偉誠以出色彈跳與攻擊能力聞名，但他並不滿足於只成為一名「會得分」的攻擊手。對他而言，主攻手的價值不只在進攻端展現破壞力，更必須在接發球、攔網與發球等細節上持續補強，才能真正成為球隊可以依靠的完整戰力。

赴日經驗帶來成長 攻擊不只靠彈跳與力量

高偉誠過去赴日比賽的經驗，對他的攻擊觀念帶來很大啟發。 高偉成提供

高偉誠也提到，過去赴日比賽的經驗，對他的攻擊觀念帶來很大啟發。當時日本選手攔網移動速度極快，讓他開始重新思考，面對對手快速到位的防守時，自己該如何創造突破空間。

後來他發現，攻擊並不一定只能追求力量與速度，有時把球打得更深、更長，讓球從攔網手邊「噴出去」，反而能有效避開對方封鎖。這段經驗讓他在進攻選擇上有了更多層次，也讓他的攻擊不再只是依靠彈跳與爆發力，而是加入更多觀察、判斷、節奏與變化。

對高偉誠而言，成熟的攻擊手不只是跳得高、打得重，更重要的是能在空中讀懂對手的攔網站位，並在瞬間做出最適合球隊的選擇。

學會沉住氣 從失誤中把自己拉回來

成為臺北伊斯特隊長，高偉誠更明白，自己的情緒不只是個人狀態，也會牽動整支球隊。 高偉誠提供

除了技術層面的收穫，赴日比賽經驗也讓高偉誠在心態上有了明顯成長。過去的他，可能會因為幾顆失誤而影響情緒，甚至讓比賽節奏跟著被打亂；但經過更高強度賽事的磨練後，他開始學會讓自己沉住氣。當狀況不理想時，不再一味陷在失誤裡，而是讓節奏慢下來，重新觀察場上局勢，想辦法把自己拉回比賽。

如今成為臺北伊斯特隊長，高偉誠更明白，自己的情緒不只是個人狀態，也會牽動整支球隊。當隊友需要他時，他不只要在進攻端挺身而出，更要在精神層面穩住大家。飛得高不是唯一重點，真正重要的是，在球隊需要時，能穩穩落地，然後再次起跳。

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