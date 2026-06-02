網球／44歲小威廉絲復出！倫敦草地賽雙打出賽

美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）從沒正式宣告退休，44歲的她本周為網壇投入震撼彈，宣布將持外卡參加下周登場的倫敦草地賽雙打，消息一出立刻掀起話題。

在倫敦女王俱樂部進行的草地賽事屬於國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，小威透過聲明表示，這場比賽會是展開下一篇章的完美地點，「草地給了我職業生涯最有意義的部分時刻，我很興奮能重返這項運動最具指標的場地競賽。」

小威生涯寫下無數紀錄，23座大滿貫是網球公開化年代後的女將最多，73座單打金盃、4面奧運金牌和319周的「世界球后」外，她和姊姊大威廉絲（Venus Williams）一起打下14座大滿貫女雙冠軍，是唯一在單打和雙打都完成「全滿貫」的網將。

WTA已證實小威將重出江湖，並用「史上最偉大」形容這位網壇傳奇，WTA主席卡米洛（Valerie Camillo）表示，小威不只是偉大冠軍，也是成功的企業家、重要議題的倡導者，是世界上極具代表的女性，很高興歡迎小威重返巡迴賽。

小威生涯獎金數累積超過9400萬美金，她為復出已埋下伏筆，除和長期合作的運動品牌釋出17秒的影片，目前世界排名79的女將柏克絲（Alycia Parks）今年3月也在社群分享，和小威廉絲一周會有3次一同訓練。

2022年8月，小威接受時尚雜誌專訪時曾說，當年美網將是最後一場賽事，但她選擇用「進化（evolve）」而非「退休（retire」」形容生涯大變化，如今宣告回歸，不過倫敦草地賽後還會參加哪場賽事還沒更多說明。