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網球／小威廉絲復出 將征戰本月女王杯女雙賽場

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

女王杯網賽（Queen's Club Championships）主辦單位今天宣布，美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）將重返賽場，出戰本月稍晚登場的女王杯網賽女雙賽事。

法新社報導，小威廉絲現年44歲，手握23座大滿貫女單冠軍，自2022年美國公開賽第3輪出局後，她就沒有再出賽。

她在社群媒體上發文寫道，「好消息傳得快」，並附上一段她身穿白色Nike網球服走在球場上、手機頻頻作響的影片。

去年12月傳出小威廉絲已重新加入反禁藥檢測計畫之後，外界就盛傳她即將復出，那是重返巡迴賽的必要條件。

女王杯網賽是溫布頓網賽前的重要熱身賽，均屬草地比賽。小威廉絲已獲得女王杯網賽女雙外卡，據報將與加拿大新秀姆波科（Victoria Mboko）搭檔。

小威廉絲表示，女王杯網賽「感覺上是開啟這個新篇章的完美地點」。

「草地球場帶給我職業生涯中一些別具意義的時刻，我很興奮能夠回來，在這項運動最具代表性的舞台之一比賽。」

2026世足賽倒數

小威廉絲 溫布頓 Nike 法網

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