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自行車／騎遇東北角 四大路線深度旅遊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天記者會宣布正式啟動「2026 騎遇東北角低碳騎行日」系列活動。圖／交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供
交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天記者會宣布正式啟動「2026 騎遇東北角低碳騎行日」系列活動。圖／交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供

為響應聯合國「世界自行車日」，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天正式啟動「2026 騎遇東北角低碳騎行日」系列活動，除推出「東北角自行車小旅行」四大路線，9月還將辦理「極點慢旅：自主騎乘活動」，讓騎士透過雙輪深入台灣。

東北角管理處近年持續推動永續觀光，自105年起導入國際永續認證「綠色目的地認證（Green Destinations Awards & Certification）」，已連續 10年獲選為全球百大綠色目的地之一；更自113年加入由綠色目的地基金會發起之「好旅行聯盟（Good Travel Alliance, GTA）」，成為全球 20 個創始目的地之一，攜手國際夥伴建立跨國永續旅遊合作平台，推動低碳旅遊、永續服務與綠色行動接軌國際。此次辦理「東北角低碳騎行日」及年度系列活動，亦是東北角管理處實踐永續觀光與低碳旅遊的重要行動之一。

本次活動核心亮點為全台首創的「東北角永續騎士勳章」碳排計算遊戲，民眾只需在完成「舊草嶺環狀線」自行車活動後透過填答，即可換算低碳成果，將世界自行車日的精神轉化為日常旅行文化。台灣觀光代言人喔熊組⾧今日也現身示範，引導民眾如何透過自行車慢旅，成為時尚的「低碳騎士」。

為了推動深度旅遊，連結在地文化，今年持續推出「東北角自行車小旅行」四大路線，帶領遊客深入漁村與巷弄；9月辦理「極點慢旅：自主騎乘活動」，鼓勵騎士以自主節奏挑戰台灣本島「極東點」——三貂角燈塔。騎士不僅能領取專屬認證，更可結合超值套票，享受在地商圈抵用券與福隆便當，實踐「吃在地、玩在地」的低碳消費模式。

為優化遊客體驗，管理處特別推動「領騎培訓計畫」，針對在地業者與自行車志工進行專業培訓。透過導覽技巧與安全維護的強化，未來參與小旅行的民眾將有專業領騎員帶領，不僅增加行程安全性，更能深入解說東北角的人文生態故事。

東北角管理處112年2月7日即與日本茨城縣正式締結自行車道觀光友好交流，以臺灣「舊草嶺環狀線自行車道」及日本「筑波霞浦林林自行車道（RingRing Road）」為合作主軸。兩條路線皆位於首都圈東北側，並同樣擁有由廢棄鐵道改建而成的自行車道，不僅保留深厚的歷史文化脈絡，也融合沿線自然景觀特色，成為台日雙方推動自行車觀光與永續旅遊的重要交流平台。

東北角管理處處⾧游麗玉表示，自行車旅遊已成為國際間廣受歡迎的永續旅遊型態，今年活動除首度導入「東北角永續騎士勳章」碳排計算遊戲，並串聯「極點慢旅自主騎乘」及「四大深度小旅行路線」，同時透過「領騎培訓計畫」提升旅遊服務品質，展現東北角推動低碳觀光與數位轉型的成果。另透過與日本茨城縣自行車道友好締結及持續互訪交流，不僅促進雙方於觀光政策、騎乘環境建設及遊程規劃上的經驗分享，也進一步提升國際旅客對東北角海岸風光與在地文化魅力的認識。未來將持續結合數位工具、專業領騎與在地深度旅遊，打造東北角成為亞洲永續旅遊示範區，實現「騎乘即減碳、旅遊即永續」願景，並呼應「好旅行聯盟」倡議精神，鼓勵旅客以更永續的方式探索地方，讓旅行成為支持環境與地方共好的實際行動。

台灣觀光代言人喔熊組⾧現身記者會。圖／交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供
台灣觀光代言人喔熊組⾧現身記者會。圖／交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供

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自行車 宜蘭 交通部

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