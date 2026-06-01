自行車／騎遇東北角 四大路線深度旅遊

為響應聯合國「世界自行車日」，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天正式啟動「2026 騎遇東北角低碳騎行日」系列活動，除推出「東北角自行車小旅行」四大路線，9月還將辦理「極點慢旅：自主騎乘活動」，讓騎士透過雙輪深入台灣。

東北角管理處近年持續推動永續觀光，自105年起導入國際永續認證「綠色目的地認證（Green Destinations Awards & Certification）」，已連續 10年獲選為全球百大綠色目的地之一；更自113年加入由綠色目的地基金會發起之「好旅行聯盟（Good Travel Alliance, GTA）」，成為全球 20 個創始目的地之一，攜手國際夥伴建立跨國永續旅遊合作平台，推動低碳旅遊、永續服務與綠色行動接軌國際。此次辦理「東北角低碳騎行日」及年度系列活動，亦是東北角管理處實踐永續觀光與低碳旅遊的重要行動之一。

本次活動核心亮點為全台首創的「東北角永續騎士勳章」碳排計算遊戲，民眾只需在完成「舊草嶺環狀線」自行車活動後透過填答，即可換算低碳成果，將世界自行車日的精神轉化為日常旅行文化。台灣觀光代言人喔熊組⾧今日也現身示範，引導民眾如何透過自行車慢旅，成為時尚的「低碳騎士」。

為了推動深度旅遊，連結在地文化，今年持續推出「東北角自行車小旅行」四大路線，帶領遊客深入漁村與巷弄；9月辦理「極點慢旅：自主騎乘活動」，鼓勵騎士以自主節奏挑戰台灣本島「極東點」——三貂角燈塔。騎士不僅能領取專屬認證，更可結合超值套票，享受在地商圈抵用券與福隆便當，實踐「吃在地、玩在地」的低碳消費模式。

為優化遊客體驗，管理處特別推動「領騎培訓計畫」，針對在地業者與自行車志工進行專業培訓。透過導覽技巧與安全維護的強化，未來參與小旅行的民眾將有專業領騎員帶領，不僅增加行程安全性，更能深入解說東北角的人文生態故事。

東北角管理處112年2月7日即與日本茨城縣正式締結自行車道觀光友好交流，以臺灣「舊草嶺環狀線自行車道」及日本「筑波霞浦林林自行車道（RingRing Road）」為合作主軸。兩條路線皆位於首都圈東北側，並同樣擁有由廢棄鐵道改建而成的自行車道，不僅保留深厚的歷史文化脈絡，也融合沿線自然景觀特色，成為台日雙方推動自行車觀光與永續旅遊的重要交流平台。

東北角管理處處⾧游麗玉表示，自行車旅遊已成為國際間廣受歡迎的永續旅遊型態，今年活動除首度導入「東北角永續騎士勳章」碳排計算遊戲，並串聯「極點慢旅自主騎乘」及「四大深度小旅行路線」，同時透過「領騎培訓計畫」提升旅遊服務品質，展現東北角推動低碳觀光與數位轉型的成果。另透過與日本茨城縣自行車道友好締結及持續互訪交流，不僅促進雙方於觀光政策、騎乘環境建設及遊程規劃上的經驗分享，也進一步提升國際旅客對東北角海岸風光與在地文化魅力的認識。未來將持續結合數位工具、專業領騎與在地深度旅遊，打造東北角成為亞洲永續旅遊示範區，實現「騎乘即減碳、旅遊即永續」願景，並呼應「好旅行聯盟」倡議精神，鼓勵旅客以更永續的方式探索地方，讓旅行成為支持環境與地方共好的實際行動。