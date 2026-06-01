羽球／永續不只是口號 戴資穎隨中華電信屏東植樹

去年正式退役的羽球傳奇戴資穎成中華電信永續發展大使，今天現身屏東縣車城鄉海口段，和中華電信在「屏護海岸 復育原生」一銅進行屏東海岸林復育植樹行動，活動攜手農業部林業及自然保育署推動恆春半島海岸林保育軸帶復育，透過移除外來入侵種銀合歡，並栽植7600株多種原生樹種，逐步恢復恆春半島帶季風林樣貌，提升海岸林棲地多樣性與防護功能。同時展現企業長期投入生物多樣性、國土韌性與自然永續的決心。

戴資穎透過球后正面影響力，號召社會大眾關注海岸林防風、防砂及生態保護的重要性。中華電信表示，將持續攜手中央與地方政府，擴大全臺國有林與海岸林復育行動，以實際行動守護臺灣生物多樣性，打造更安全、更具韌性的永續環境，中華電信也期許自己發揮產業領頭羊角色，為環境永續進一步做出貢獻。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信的永續不只是減碳，更是對臺灣土地與自然的長期承諾。企業除了建設通訊網路，也希望透過實際行動參與自然基礎建設，透過實際造林行動，為臺灣留下更具韌性的國土環境與未來。中華電信也將持續推動環境永續，繼續致力善盡企業社會責任，為社會與環境盡一份心力，一起為臺灣種下希望，並讓我們的地球更加美好。

中華電信自2022年與林業及自然保育署合作八年十五萬棵造林計畫，足跡遍布桃園蘆竹區、桃園復興區、嘉義布袋鎮等超過10處場域，累積至2025年底已完成77139株植樹成果。2026年擇定具指標性、急迫性與生態效益之林地，持續於全台7個地區推動造林與復育工作，共規劃種植32364株、面積達13.51公頃，預計至今年底累積將達成109503株，整體計畫達成率將達73%。

本次屏東車城海口段植樹區域位於國土綠網保育軸帶，具有海岸防風、防砂、生態棲地與生物多樣性維護等重要功能，此次復育行動除移除外來入侵種銀合歡外，亦導入相思樹、臺灣海桐、海檬果、黃槿、草海桐、木麻黃等多樣原生植物，並復育《臺灣植物紅皮書》列為瀕危植物的「繖楊」，藉由適地適木方式建立複層林相，提升海岸林整體穩定性與生態韌性。