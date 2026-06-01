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歐冠／法國奪冠球迷街頭暴動 被捕人數增至近900人

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
法國足球隊巴黎聖傑曼30日在歐洲冠軍聯賽，巴黎街頭狂歡的球迷爆發動亂，法國政府今天表示，被逮捕人數增至近900人。 歐新社
法國足球隊巴黎聖傑曼30日在歐洲冠軍聯賽，巴黎街頭狂歡的球迷爆發動亂，法國政府今天表示，被逮捕人數增至近900人。 歐新社

法國足球隊巴黎聖傑曼30日在歐洲冠軍聯賽（Champions League）連續第2年贏得夢寐以求的冠軍後，街頭狂歡的球迷爆發動亂。法國政府今天表示，被逮捕人數增至近900人。

法新社報導，法國內政部長努涅斯（Lauren tNunez）接受法國France Inter電台訪問時表示：「我們已逮捕890多人，總數比去年多45%。」他還說有接近180名執法人員受傷。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天晚間在總統府艾里賽宮（Elysee Palace）接見巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）隊員，並稱這支球隊是法國的「巨大驕傲」，他也譴責「無法形容」的暴力行為。

當天在法國首都巴黎及其他幾座城市，年輕人和警察爆發衝突破壞了街頭歡慶氣氛，有汽車遭到縱火，商店被洗劫。

此外，有1名男子為了慶祝而在巴黎外環道上騎乘摩托車時喪生。法國當局另通報數起刺傷及其他攻擊事件。

2026世足賽倒數

法國 巴黎 馬克宏

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