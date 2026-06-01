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印尼羽賽／周天成首輪對王子維 力拚6年後再捧冠
BWF超級1000等級的印尼羽球公開賽明天開打，台灣球員共20組人馬登場，其中世界排名第6的男單一哥周天成首輪強碰王子維，將力拚睽違6年後再捧冠。
世界羽球總會（BWF）超級1000等級的印尼羽球公開賽，總獎金高達145萬美元（約新台幣4545萬元）；BWF一年內僅4場超級1000等級賽事，重要性僅次於奧運、世錦賽及年終總決賽。
印尼羽球公開賽從1982年開辦，不但歷史悠久，且羽球為印尼國球，加上球迷現場加油的瘋狂程度，向來都被球員視為最難攻克的主場。
在賽史上台灣球員共拿過5次冠軍，分別為2010年男雙李勝木、方介民，2019年男單周天成，以及戴資穎在2016、2018、2022年女單三度封后。
根據大會籤表，周天成首輪要遭遇自家人王子維，雙方過往在國際賽交手14次，周天成以全勝之姿獲得壓倒性優勢，只不過周天成在上週的新加坡公開賽首輪淘汰，近況還需觀察。
至於上週新加坡公開賽闖進8強的戚又仁，首輪對上現任球王、中國好手石宇奇；台灣「左手重砲」林俊易則要對決華裔加拿大好手賴浩俊。
另外台灣男雙王齊麟與邱相榤，上週新加坡公開賽首輪落敗，本週轉戰印尼籤運不佳，首輪要對上世界第1的南韓組合金元昊、徐承宰，雙方生涯交手4次，台灣組合全落敗。
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