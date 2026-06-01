射箭／亞運名單出爐 湯智鈞領軍反曲弓男子隊復仇

名古屋亞運台灣射箭代表隊名單出爐，男子反曲弓將由「湯包」湯智鈞領軍，加上鄭祥輝、林子翔，女子反曲弓清一色都是新生代面孔；湯智鈞自信地說：「一定要雪恥上屆成績。」

名古屋亞運台灣射箭代表隊，包括男、女反曲弓，男、女複合弓，從去年到今年1月底，經歷3場選拔賽後，選出各4名、共計16名亞運培訓隊成員。

這16名箭客，再經過今年前2場射箭世界盃的考驗，依照每位選手的成績排名換算積分，選出最終男、女反曲弓，男、女複合弓共計12名亞運正選名單。

中華民國射箭協會提供亞運射箭隊名單為，總教練廖健男，反曲男教練郭振維、反曲女教練徐梓益、複合男教練林哲緯、複合女教練陳能陞。

反曲弓男子選手則有湯智鈞、鄭祥輝、林子翔，反曲弓女子選手風佑築、李彩綺、許芯慈；複合弓男子選手包括張正韋、顏子翔、陳界倫，複合弓女子選手黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊。

中華民國射箭協會表示，接下6月9日的世界盃安塔利亞站，亞培的16名選手依舊會全部參賽，但主要還是讓亞運正選的12名選手持續保持以賽代訓的狀態，到亞運前可以持續調整。

曾在雅加達亞運獲得男子反曲弓團體金牌，東京奧運反曲弓團體銀牌、個人第4的湯智鈞，這次也以積分榜首之姿再度入選名古屋亞運陣容。

湯智鈞表示，能再度入選亞運陣容是對自己的肯定，接下來一定會把狀態持續提升，「參加比賽目標當然就是要拿金牌，除了個人也希望團體可以一起有好成績。」

上屆的杭州亞運，台灣射箭隊在反曲弓項目全軍覆沒，最佳成績都止步8強；倒是複合弓靠著女團及混合團體分別收下銀牌和銅牌。