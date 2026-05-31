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體操／唐嘉鴻單槓決賽發生失誤 世界挑戰盃排名第7

中央社／ 台北31日電
台灣男子體操好手唐嘉鴻。黃柏瑞提供(資料照)
台灣男子體操好手唐嘉鴻。黃柏瑞提供(資料照)

在斯洛維尼亞舉行的體操世界挑戰盃柯柏站，「世界貓王」唐嘉鴻在單槓決賽嘗試新動作卻意外出現失誤，最終以11.266分、排名第7作收。

體操世界挑戰盃柯柏站，台灣僅派出李智凱、唐嘉鴻、李翌辰參賽；其中「小阿信」李翌辰首度代表台灣參加國際賽，就在地板項目獲得銅牌。

唐嘉鴻在單槓預賽以14.100分排名第1晉級決賽，結果今天決賽登場，因為挑戰一個新的連結動作，卻意外發生2次掉槓失誤，最終就以難度分5.600、執行分5.666、總分11.266分作收。

教練黃柏瑞告訴中央社記者，這場挑戰賽的器材設置有點奇怪，尤其單槓是用鐵片壓著固定，和以往是用鋼線連接在地樁上完全不同。

他表示，用鐵片壓著器材，會讓選手在反彈的力道、施力感都不同，這對頂尖的選手來說，差別就會很大。

黃柏瑞強調，因為這是年初就規劃的行程，原本想說4月的克羅埃西亞奧西耶克站奪冠後就休息備戰亞錦賽，「但後來想說，出來試試看新動作也不錯，看得出來這個連接動作還是不太穩定。」

中華民國體操協會將於6月6、7日舉行名古屋亞運決選，2大主力唐嘉鴻、李智凱都不用參加，可全力備戰6月中在中國登場的亞洲體操錦標賽。

2026世足賽倒數

中央社 唐嘉鴻 李智凱

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