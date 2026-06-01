歐冠／法球迷慶祝2連霸暴動與警爆衝突 780人被捕、1死1傷

法國足球隊巴黎聖傑曼昨天在歐冠盃締造2連霸，興奮的法國球迷在全國各地湧上街頭慶祝，但也爆發暴力衝突。當局今天表示，共有780人被捕，並有1人車禍身亡、1人遇襲重傷。

法新社報導，法國警方為防去年巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）在歐洲冠軍聯賽（Champions League）奪冠後爆發的動亂重演，事前已在全國部署約2萬2000名警力。

法國首都巴黎街頭昨晚湧入成千上萬人觀看這場巴黎聖傑曼對決英格蘭兵工廠隊（Arsenal）的比賽，並在球隊奪冠後狂歡慶祝。但有些暴力群眾和警方發生衝突。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）今天召開記者會表示，今年用煙火攻擊執法人員的情況增加，全國逮捕人數780人也較去年上升32%。

他並指出，今年合計有57名員警受傷，群眾受傷人數則為219名，其中8人傷勢較重。

巴黎檢方則宣布，巴黎外環道昨晚發生1起越野摩托車車禍，造成1名年輕男性死亡；此外巴黎市內有1人遭到利器攻擊，目前情況仍危急。