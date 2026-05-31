TPVL／天鷹直落3飛將 職排元年登頂

台灣職業排球聯盟（TPVL）第一支冠軍隊伍今晚出爐，台鋼天鷹以直落3力退桃園雲豹飛將，登上TPVL元年總冠軍寶座，寫下隊史與聯盟歷史性一刻。

天鷹首局以25：20拿下，第二局更只讓飛將拿下10分；第三局天鷹開局就打出7：1領先，一路握有優勢下取得冠軍點，加上飛將出現「再見發球失誤」，讓天鷹以25：20拿下勝利，只花三戰就「橫掃」天將。

禹良聖提到，一開始和洋將、外籍教練搭配不順，不斷磨合才走到今天，也感謝一路支持的粉絲，「我們拿下冠軍啦！」

今天攻下全場最高16分的隊長「歐告」陳建禎，賽後場中受訪笑說，隊友都很年輕，自己就像「爸爸」的角色，要手把手的帶著球員成長，現在看到這些年輕球員一起奪冠，內心十分高興；身為天鷹隊長，他也感謝球團的全力支持相挺，同時謝謝所有支持的球迷。

台鋼球團表示，台鋼天鷹能在TPVL元年奪下總冠軍，對球隊、球員、教練團及所有支持者而言都別具意義，這座冠軍不只是場上的勝利，更是全體鷹援軍一路相挺的成果。球團感謝每一位進場應援、在螢幕前加油的球迷，未來也將持續深耕職業排球，帶著這份榮耀繼續前進，為台灣排球創造更多精彩時刻。

台鋼天鷹勇奪TPVL台灣職業排球聯盟元年總冠軍，不僅為球隊寫下重要里程碑，也為台灣職業排球留下歷史性時刻。為與全體鷹援軍及台鋼大家庭共享冠軍榮耀，台鋼四隊攜手台鋼集團旗下品牌推出限時同慶優惠，包括台鋼天鷹鷹Store與台鋼獵鷹鷹Shop線上商城全館8折、台鋼雄鷹主題商品區單筆滿500元整單8折，Wing Stars也推出全店商品8折及滿額贈活動。

台鋼集團觀光餐飲群同步響應冠軍慶祝活動，亞果遊艇、漢堡王、燦星旅遊及加捷生醫分別推出餐飲、旅遊、保健品等多項優惠，邀請球迷進場應援、線上選購、享受美食旅遊，一同歡慶台鋼天鷹登頂榮耀。各項優惠內容、適用商品、活動期間及贈品數量，請依各品牌官方公告、商城頁面及現場門市資訊為準，台鋼集團與各品牌保有活動最終解釋、變更、調整及終止之權利。