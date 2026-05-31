田徑／亞洲U20錦標賽 林沛萱女子7項全能摘金

在香港舉行的亞洲U20田徑錦標賽，台灣「全能美少女」林沛萱，繼單項女子跳高奪銅後，今天又在女子7項全能以4730分摘金，這也是台灣代表隊本屆第2面金牌。

亞洲U20田徑錦標賽的女子7項全能項目共計3人參賽，林沛萱在前4項結束就已將分數拉開，在最後1項800公尺開賽前，就已經領先第2名將近千分，最終如願收下金牌。

教練陳鴻傑告訴中央社記者，在5月29日林沛萱拿下單項女子跳高銅牌後，不小心扭傷腳踝，「隔天跑欄架時就覺得很不舒服，不過跟她討論過後，還是決定要把比賽比完。」

陳鴻傑苦笑說，「雖然全能分數跟她個人最佳有些落差，但2天真的遇到今年香港最熱的日子，選手在極度悶熱下，體能流失真的很快，所以能順利完賽摘金，我已經給她80分。」

陳鴻傑指出，這是林沛萱生涯最後一次參加亞青，接下來就要往成人賽事拚戰，能有這面金牌作結，對她來說也是很大的肯定。

結束亞洲U20田徑錦標賽後，林沛萱預計回台休息2週，接著再參加香港田徑錦標賽，「這場比賽就會把重心放在跳高單項，希望可以達到名古屋亞運參賽標準的1公尺83。」