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企業射箭／寒舍謝佩涓、魏均珩40分鐘速刷3連勝 林家兄弟檔男團對決

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林育淵（右）林育暘兄弟感情很好。圖／企業射箭聯賽提供
林育淵（右）林育暘兄弟感情很好。圖／企業射箭聯賽提供

2026第8年企業射箭聯賽今天在國立體育大學進行首周賽程，經歷昨天開幕日3場和局，今天第一場就有人開胡，寒舍集團以4：2擊敗彰化銀行，衛冕軍首勝還得再等等。另外兩場新濠建設與協會青年隊3：3打平，新竹市愛山林4：2新北凱撒。

雖然是一大早的賽程，寒舍一開賽就火力全開，女單謝佩涓6：0完封去年例行賽「不敗女王」邱意晴魏均珩7：1輕取東京奧運男團銀牌夥伴鄧宇成，緊接著兩位寒舍戰將再在混雙聯手以5：1擊敗李彩綺／羅正偉，不到40分鐘「速刷」3連勝。

彰銀在第四點複合弓混雙討回顏面，萊茵魯爾世大運組合陳思妤／吳子瑋以151：150險勝王律勻／高誠恩，隨後反曲弓女團邱意晴／李彩綺／邱丞婕也順利獲勝，總比分追到2：3，不過寒舍男團蘇于洋／劉泰言／張譯中以5：1穩住陣腳，總比分4：2帶走勝利。

「謝佩涓這兩天表現真的很好，我覺得今天的這2勝可以給她更多信心。」帶領全隊向前衝的老大哥魏均珩賽後說，團隊有不少新血加入，目前都還在磨合，「多嘗試不同的組合，讓教練觀察跟調度，今天的成績必須歸功於每一位隊友。」

擊敗好兄弟後，魏均珩一度摟著鄧宇成肩膀聊天，他笑說：「就是好朋友互相鼓勵一下，我跟他說『鄧爺，承讓了耶』，他也給我打氣，大家都很努力啦。」

助隊拿下關鍵一戰的張譯中在男團射出2支關鍵十分箭，今年因台中銀行解散，轉戰寒舍的他目前還在適應新團隊，「這兩天有點緊張，怕自己『雷』到大家。還好大家配合的都很好，只有我不好，我會持續改進。」他笑說。

張譯中透露，老東家解散消息先前已有傳聞，也跟家人討論過，「最後決定看有沒有其他企業要我，很感謝寒舍給我機會，這邊有很多國手級的學長姐，他們都很樂意指導。我們幾個前台中銀行的隊友也還有聯繫，私下都會互相打氣。」

第二場的新濠建設面對協會青年隊強勢挑戰，雙方總比分打成3：3和局，最可惜的是最後一戰男團蔡明修／郭昱承／林育淵從4：0領先到被追平，加射不敵林育暘／陳佑銘／陳品安，其中林育淵跟林育暘還是親兄弟。

「其實去年聯賽我超緊張的，今年比較正常，不過開幕賽還是有點壓力。」林育暘笑說：「今天出門前我還有哥哥（林育淵）聊一下，不過比賽的時候就比較專注在自己身上，因為這裡的風對我來說有點大，我還要加強自己的力量才行。」

看著弟弟從武術轉射箭，如今要升上國立體育大學，林育淵很期待彼此的成長，「我們平常不是聊射箭就是『傳說對決』（手遊），我知道他很認真，很希望有天可以跟他一對一玩玩看，應該很有意思。」

跟張譯中一樣是台中銀行「退輔會」成員，林育淵很感謝新濠的信任，「公司主動接洽我，覺得很榮幸，因為其實我長年兩邊肩膀都有傷勢，最近狀況比較好了，很期待來這裡可以幫助團隊，完成去年沒完成的目標。」

結束開幕周賽程，寒舍集團與新竹市愛山林以總積分7分暫居領先，新濠建設、協會青年隊6分，新北凱撒、衛冕軍彰銀5分。

魏均珩（右）與謝佩涓（左）連續拿下3點。圖／企業射箭聯賽提供
魏均珩（右）與謝佩涓（左）連續拿下3點。圖／企業射箭聯賽提供

2026世足賽倒數

魏均珩 寒舍 邱意晴

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