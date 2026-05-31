歐冠／巴黎聖日耳曼歐二連霸 巴黎歡慶期間爆發衝突

巴黎聖日耳曼今天在歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽與兵工廠在延長賽後以1比1僵持，一路打進PK大戰，最後由巴黎聖日耳曼以4比3勝出，完成二連霸。

法新社報導，恩立格（Luis Enrique）執掌的巴黎聖日耳曼今天摘冠後，成為歐冠聯賽時代繼皇家馬德里之後，第2支完成連霸的球隊。

恩立格賽後表示：「這次的成就更大，因為我們知道與兵工廠交手的難度，對我們整支球隊和這座城市來說，能拿下冠軍真的不可思議。」

終場哨音響起時，法國巴黎王子公園體育場（Parcdes Princes）內透過6面大型螢幕觀看賽事的球迷，立即陷入歡騰。現場除了煙火聲，超過4.8萬名球迷齊聲高喊「歐洲冠軍」與「二連霸」。

巴黎街頭同樣響起歡呼聲、車喇叭與鞭炮聲。預計明天將有近10萬人出席在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近為球隊舉行的封王遊行。

巴黎聖日耳曼勝出後，大批民眾湧上街頭歡慶，期間卻爆發衝突，警方逮捕數十人。

鑒於巴黎聖日耳曼去年奪冠後曾爆發騷亂，全法各地今天出動約2.2萬名警力戒備，其中巴黎便部署8000人。巴黎多條有軌電車線停駛、若干地鐵站關閉，部分公車路線也暫停行駛，以求將騷亂影響降至最低。

巴黎警方表示，今天已在市區拘留79人，其中45人遭正式羈押。現場有6輛車和2間商家遭到破壞，另有1名員警受傷。

香榭麗舍大道（Champs-Elysees）湧入了約2萬名球迷，不少店家早早用木板封住櫥窗以防遭砸搶。

根據法新社記者現場觀察，王子公園體育場周邊一度爆發激烈衝突，當部分激進球迷朝防暴員警投擲煙火等物品，警方則以催淚瓦斯回應，一度有約150人企圖強行衝撞球場大門，遭警方強勢驅離。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，各地已部署了「非常強大且堅實的維安系統」，強調官方的職責是確保每個人都能在平靜且完全安全的環境下慶祝。