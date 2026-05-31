運動人生／吳文騫 阿甘精神連闖奧運

吳文騫在2008年北京奧運馬拉松賽衝抵終點。他是台灣唯一兩度參加奧運馬拉松的選手。本報資料照片

●你就跑啊，人生！ 吳文騫的田徑生涯離不開兩位教練。國中時，教練鐘志揚一張「吃烤肉」公告，開啟他的跑步人生；大學時，教練張永政一句「你就跑啊，又不是不能跑」，讓長期陪學長練長跑的他開啟國內賽事幾無敵手的黃金十年。 仿如奧斯卡最佳影片《阿甘正傳》的那句經典台詞「Run，Forrest，Run」，吳文騫成了台灣唯一兩度參加奧運馬拉松比賽的「台灣路跑王」。

「路跑王」吳文騫曾稱霸台灣田徑中距離項目多年，還是台灣唯一兩度參加奧運馬拉松比賽的跑者；讓人難以想像的是，他國中接觸田徑是為了「吃烤肉」，大學時期跨足馬拉松則是教練的「奇謀」。

吳文騫一九七七年出生在台北縣三芝鄉，因居住的村子距離市區有段路，在野外跑跑跳跳成了幼年最大樂趣。升上三芝國中後，因想參加的社團額滿，沒名額限制且舉辦烤肉活動迎新的田徑社成了唯一的選擇，加上教練鐘志揚貼公告「只要跑完四公里就可以烤肉」，家境不太好的他，就這麼被「烤肉」騙進了跑步世界。

教練命令陪練跑 中距離變馬拉松

中學時期，吳文騫即在中距離跑出佳績。國二、國三連續兩年在全國中等學校運動會，拿下一五○○公尺第三名，高二拿下全中運一五○○公尺冠軍、高三贏得三千公尺障礙賽金牌，大學進入國立台灣體育運動大學前身的國立台灣體育學院田徑隊，主攻三千公尺障礙及五千公尺。

「專項明明是中距離，教練怎麼都讓我陪著長跑的學長跑卅公里？」剛進入大學，吳文騫就被教練張永政安排長跑，他提出疑問，教練一句「你就練啊，也沒有跑不動」，他想想也沒錯，就悶著頭繼續「長跑」。

首次全馬就奪冠 抽筋癱地喊不跑

大二時，教練問他要不要報名台北國道馬拉松？他覺得就是場路跑，結果人生第一場馬拉松竟跑到肚子痛、腳抽筋、起水泡。

「雖常練卅公里，但比賽跟訓練畢竟不一樣，況且還多出十二公里，第一次覺得跑到快死掉。」吳文騫直言當時一直想為什麼還沒到終點？衝過終點線後直接躺在地上，記者問他跑出國內男子組第一名的感想，他回說「快死掉了，再也不跑馬拉松了」。

這段紮實訓練，幫他打下長跑底子，在大二往後十年參加國內賽事，幾無敵手。他在末代台灣區運動會奪下五面金牌，後來變成兩年一次的全國運動會後稱霸數屆，共拿了十七金；二○○二年在南韓釜山亞運三千公尺障礙跑出八分卅四秒七六的國內新紀錄維持至今，五千公尺十三分五十四秒四二的全國紀錄，直至去年才被旅日新秀簡子傑打破。

超越障礙 2002年釜山亞運，吳文騫（中）在三千公尺障礙創下全國紀錄，高懸廿四年仍無人打破。本報資料照片

「要不要選一下奧運？」吳文騫永遠記得當年教練鼓勵他參加奧運馬拉松國手選拔的那一刻，他有點驚訝地回了句「蛤」？最後在教練與隊友協助下，以兩小時十六分十秒取得二○○四年雅典奧運資格，但奧運只跑出兩小時廿三分多，排名五十六收場。

四點起床拚奧運 痛苦過後最甜美

二○○八年北京奧運前夕，他已歸建基隆中山高中任教，每天清晨四點起床自我鍛鍊，在奧運賽前的最後資格賽跑出兩小時十六分五秒個人最佳紀錄也達到參賽標準，但登上奧運賽場只跑出兩小時廿六分多，排名五十九。

「體院張永政教練是我跑步人生的重要貴人，當我痛苦完成首場馬拉松比賽並拿到國內組第一名時，我才明瞭教練的用心良苦。」退役後的吳文騫專職田徑教練，帶過王子銘等多名優秀選手，他認為傳承很重要，每次在運動場上看著學生跑步，總會想起自己以前在國、高中時期的訓練人生。

「當年教練怎麼照顧我，現在我就怎麼照顧學生。」吳文騫除了期許開創自己的教練風格，視不同學生狀況作出相對應的指導，幫助學生們進步，也希望自己的學生未來成為教練後能延續以前教練的用心，一代傳一代，把好的教育文化傳承下去。