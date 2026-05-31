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運動人生／吳文騫追逐戰誤會一場 意外跑出生涯最佳

聯合報／ 記者邱瑞杰／專題報導
吳文騫（左）25歲那年，在教練鼓勵下，挑戰2004年雅典奧運。右為該屆奧運中華隊另一名馬拉松選手許玉芳。 圖／聯合報系資料照片
吳文騫（左）25歲那年，在教練鼓勵下，挑戰2004年雅典奧運。右為該屆奧運中華隊另一名馬拉松選手許玉芳。 圖／聯合報系資料照片

「國中畢業後，媽媽希望我去當學徒，但我對跑步有極大興趣，極力爭取後才獲父親支持升學。」吳文騫談起自己的運動人生，充滿艱辛與波折。

「國中時期，我在教練家打地鋪兩年。」吳文騫說，當時住處離學校遠，田徑隊清晨五、六點就訓練，為了方便訓練，每天回家吃完晚飯就趕到教練家住宿；教練鐘志揚剛從陸戰隊退伍，訓練紮實認真，原有四十名社員，因受不了嚴格的訓練而一個個跑掉，畢業時只剩四名田徑社員。

人生第一場比賽 就是受傷棄賽

「人生第一場正式比賽就以受傷棄賽收場」，吳文騫回憶運動人生三次受傷的經過。他說，國中第一次參加一五○○公尺比賽，起步後第一圈還沒跑完就發生選手推擠，他被踢到往前撲倒，翻滾一圈起身想繼續跑，卻被學校體育老師阻止，原來他的腳被釘鞋劃出一大道傷口，血流如注，回家後媽媽心疼「碎念」，幸好沒攔阻他的路跑興趣。

第二次受傷是二○○九年全運會前幾天，他車禍手骨碎裂，儘管當年已卅二歲，他仍想打石膏硬上維持連霸紀錄，後來考量碰撞風險決定棄賽。二○一一年「滿血復出」計畫著在全運會重返榮耀，但因連續參加萬金石馬拉松及全國田徑賽造成小腿撕裂傷，一萬公尺強項意外沒奪牌，三千公尺障礙也只獲第三名。

一個月三場全馬 累到當場躺下

「我曾一個月連跑三場馬拉松，跑完第二場已累到當場躺下，下半年再跑的感覺更差。」吳文騫形容，跑馬拉松頻率太高，身體可能會得「失憶症」，一年主要賽事二至三場已足夠。

「馬拉松人生印象最深刻的是卅二歲獲北京奧運參賽資格那一役」，吳文騫微笑回憶，京奧資格賽最後一役是廈門馬拉松，他目標跑進兩小時十八分鐘獲資格。熱身時發現台灣長跑好手張嘉哲也在熱身，擬定緊緊咬住對方再超越衝線的作戰計畫。

「我死命地跟，在終點前路段，知道已經無法超越了，但不想留下遺憾仍全力往前衝，衝線那一刻看到終點計時器顯示兩小時十六分五秒，我興奮地擁抱恩師張永政。」吳文騫說，那是他個人馬拉松最佳成績，與教練相擁慶祝，但突然發現「我追了兩個多小時的那個男人竟不是張嘉哲」。

奔馳田徑場20年 「史哥」從不放棄

奔馳田徑賽道一、二十年，吳文騫早晉升「哥字輩」，但為何大家都稱他「史哥」？

吳文騫笑著說，國中某次賽事工作人員唱名頻叫「吳文賽」，同學就稱他吳文賽，最後叫「阿賽」，賽字讀音和台語「屎」相同，後來賽哥又翻成國語成「史哥」，很多人聽到都會心一笑。

「運動員要懂得保護好自己」。吳文騫舉愛徒王子銘車禍扯斷三隻腳趾，用正念度過低潮再返賽場為例，提醒如果受傷了，要更加規律作息，均衡飲食並配合醫護團隊復健，相信自己可以很快回到運動場，不要輕言放棄可貴的運動人生。

2026世足賽倒數

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●你就跑啊，人生！ 吳文騫的田徑生涯離不開兩位教練。國中時，教練鐘志揚一張「吃烤肉」公告，開啟他的跑步人生；大學時，教練張永政一句「你就跑啊，又不是不能跑」，讓長期陪學長練長跑的他開啟國內賽事幾無敵手的黃金十年。 仿如奧斯卡最佳影片《阿甘正傳》的那句經典台詞「Run，Forrest，Run」，吳文騫成了台灣唯一兩度參加奧運馬拉松比賽的「台灣路跑王」。

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